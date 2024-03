IBD dobija dva savremena medicinska aparata

Podgorica, (MINA) – Institut za bolesti djece (IBD) dobiće dva savremena medicinska aparata vrijedna preko 50 hiljada EUR, a novac za nabavku te opreme je obezbijedila Crnogorska komercijalna banka (CKB), saopšteno je iz Kliničkog centra Crne Gore (KCCG).

U saopštenju se navodi da će IBD dobiti ultrazvučni aparat Point of Care i Oto Read aparat za skrining sluha koji će za manje od dva mjeseca biti dostupni za liječenje pacijenata te klinike.

Kako je saopšteno, ugovor o donaciji su potpisali direktor KCCG Aleksandar Radović i predsjednik Upravnog odbora CKB Tamaš Kamaraši.

Radović je kazao da je briga za najmlađe članove zajednice, posebno one koji imaju zdravstvene probleme, prioritet svih prioriteta.

“Njihova budućnost zavisi od našeg odgovornog ponašanja, a ovaj čin je najbolji primjer, jer ćemo, dobijanjem savremenih aparata, uanprijediti pružanje zdravstvenih usluga našoj najvulnerabilnijoj populaciji”, rekao je Radović.

On je naglasio da je CKB prepoznata u crnogorskoj javnosti po društvenoj odgovornosti i ukazao na njihovu brigu i empatiju za najmađe članove zajednice.

“U ime naših najmlađih pacijenata, njihovih roditelja, zaposlenih naše ustanove i svoje lično, iskreno se zahvaljujem na još jednoj vrijednoj donaciji, posebno što je opredijeljena IBD-u”; rekao je Radović.

Kamaraši je objasnio da je novac za nabavku medicinske opreme prikupljen u okviru inicijative “Tu smo. Za bezbrižno djetinjstvo”.

“U okviru pomenute inicijative, u periodu od 26. decembra prošle godine do 15. Januara ove godine, CKB je donirala po jedan EUR za svako plaćanje veće od deset EUR koje su klijenti obavili putem CKB GO aplikacije”, podsjetio je Kamaraši.

On je istakao da CKB, duže od jedne decenije, kroz nabavku potrebne medicinske opreme, podržava IBD, dodajući da su posebno ponosni što su po prvi put direktno uključili i klijente.

“Vjerujem da smo na taj način poslali važnu poruku – tu smo da povezujemo i osnažujemo ljude, kreirajući inicijative koje nam omogućavaju da postignemo ciljeve koji su u najboljem interesu cjelokupnog društva”, rekao je Kamaraši.

U saopštenju KCCG se navodi da je ultrazvučni aparat Point of care standard za plasiranje centralnog venskog puta i bodenje neuromišićnih blokova.

“Taj aparat omogućava lako i jednostavno identifikovanje centralnih vena, nervnih pleksusa i perifernih nerava čime se značajno olakšava svakodnevni rad anesteziologa u operacionoj sali”, kazali su iz KCCG.

Dodaje se da Oto Read aparat za otoakustičnu emisiju kombinuje brzo i sveobuhvatno testiranje sluha kod novorođenčadi, djece i odraslih.

“Testiranje sluha traje nekoliko sekundi i tumačenje rezultata je vrlo jednostavno. Njegov značaj je posebno naglašen u procjeni ototoksičnosti, početka profesionalnog gubitka sluha i funkcionalnih slučajeva gubitka sluha”, objasnili su iz KCCG.

