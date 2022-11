Hitno izabrati sudije Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) je zabrinuta zbog glasanja u Skupštini Crne Gore, kojim su, kroz usvajanje zakona po hitnom postupku, suštinski izmijenjena ovlašćenja predsjednika države, saopštila je šefica delegacije EU u Podgorici Oana Kristina Popa.

Popa je na Tviteru /Twitter/ poručila da sudije Ustavnog suda moraju biti hitno izabrane.

“EU poziva sve političke aktere da rade na brzom smirivanju tenzija i da se dogovore o rješenju trenutne političke blokade, kako bi u skladu sa željom građana ostvarili napredak u pristupanju Uniji”, rekla je Popa.

Ona je kazala da je, u godišnjem izvještaju EU, izražena zabrinutost zbog pitanja vladavine prava i odsustva političkog dijaloga.

