Hitno imenovati sudije Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) pozvala je sve političke aktere u Crnoj Gori da daju prioritet izgradnji konsenzusa i hitnom imenovanju sudija Ustavnog suda na sljedećem glasanju u parlamentu.

Portparol EU Peter Stano kazao je da je Unija duboko zabrinuta glasanjem od 1. novembra u Skupštini Crne Gore, kojim se mijenjaju prerogativi predsjednika države usvajanjem zakona po hitnom postupku.

Svi zakonodavni akti, kako je rekao, treba da budu u skladu sa Ustavom.

Stano je poručio da svi politički akteri treba da se uzdrže od bilo kakvih akcija koje bi mogle dodatno produbiti institucionalnu krizu i potkopati demokratske institucije zemlje.

“Kako bi se okončao trenutni zastoj, EU poziva sve aktere da daju prioritet izgradnji konsenzusa i hitnom imenovanju sudija Ustavnog suda na sljedećem glasanju u parlamentu 22. novembra”, naveo je Stano u saopštenju objavljenom na sajtu Evropske Službe za spoljne poslove (EEAS).

On je kazao da je potpuna funkcionalnost Ustavnog suda ključna za obezbjeđivanje legitimiteta demokratskih izbora, između ostalih važnih stvari.

Kako je rekao Stano, ulazak Crne Gore u EU strateški je izbor ogromne većine građana i javno istaknut cilj velike većine crnogorskih političkih aktera.

Prema njegovim riječima, kontinuirani napredak u pristupanju EU zahtijeva od svih političkih aktera da podrže funkcionalnost demokratskih institucija zemlje i ojačaju vladavinu prava.

