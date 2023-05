HGI nudi građanima jasan evropski pravac

Podgorica, (MINA) – Hrvatska građanska inicijativa (HGI) građanima Crne Gore nudi jasan evropski pravac, okretanje zelenim ekonomijama, ozdravljenje obrazovnog i humaniji i efikasniji zdravstveni sistem, poručili su iz te stranke.

Iz HGI su kazali da su kandidati sa liste te partije upoznali građane Tivta sa vrijednostima, ciljevima i idejama za koje će se zalagati u novom sazivu parlamenta.

„HGI u svom programu svim građanima Crne Gore nudi jasan europski pravac, okretanje zelenim ekonomijama, ozdravljenje obrazovnog sistema, ostanak mladih u državi, humaniji i efikasniji zdravstveni sistem, vraćanje značaja sportu, kulturi i umjetnosti“, rekli su iz HGI.

Kako su dodali, prije svega nude brigu o ličnoj i pravnoj sigurnosti u burnim vremenima.

Potpredsjednik HGI Ilija Janović rekao je da je ta partija od osnivanja prozor Crne Gore ka Zapadu.

On je naveo da HGI, iako manjinska stranka, doslijedno zastupa vrijednosti koje su većinske, jer su duboko ljudske i životne.

Janović je naveo da predstavnici liste HGI zaštitu prava hrvatske i svake druge nacionalne manjine shvataju kao dio interesa cjeline.

Kako je rekao, u poslijednje tri godine te vrijednosti su zapostavljene, a evropski put Crne Gore gotovo zaustavljen.

„Zbog toga moramo pronaći izgubljeni kompas i nastaviti davno započetu plovidbu ka našem glavnom odredištu: lijepom i mirnom suživotu u Europskoj uniji, ka uređenom sistemu jakih institucija, pravne sigurnosti, pune nacionalne ravnopravnosti, ka društvu sretnih porodica i uspješnih pojedinaca“, rekao je Janović.

On je dodao da je pitanje povratka imovine i zemljišta oduzetog od predaka i vjerskih zajednica od posebnog značaja za Hrvate u Crnoj Gori, jer se u tome ogleda snaga pravne države i poštovanje osnovnih ljudskih i imovinskih prava.

Kandidat sa liste HGI Mato Krstović istakao je da ta lista posvećuje posebnu pažnju sportu.

On je naveo da sport okuplja ljude, jača koheziju lokalnih zajednica, razvija potrebni duh zajedništva i predstavlja važno sredstvo nacionalne identifikacije kako Hrvata u Crnoj Gori, tako i Crne Gore u Evropi i svijetu.

Prema njegovim riječima, to je moguće samo uz snažnu podršku države.

HGI je pozvala pripadnike svih drugih vjera i nacija da joj se pridruže u borbi za ostvarivanje zajedničkih interesa.

“Kako bismo svim snagama stigli tamo gdje smo odavno krenuli i tamo gdje nam je mjesto – na Mediteranu, u Europi, na Zapadu, na pravoj strani svijeta”, dodaje se u saopštenju.

