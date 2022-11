Herasimenko: Pomoć Crne Gore Ukrajini primjer mnogima

Podgorica, (MINA) – Politička podrška Crne Gore Ukrajini je od izuzetne važnosti, dok konkretna pomoć koju šalje toj državi, daje primjer mnogima, uključujući i neke zemlje u regionu, kazao je ukrajinski ambasador Oleg Herasimenko.

Kako je saopšteno iz crnogorskog Ministarstva odbrane, Herasimenko se, tokom razgovora sa koordinatorom rada tog resora i ministrom unutrašnjih poslova, Filipom Adžićem zahvalio na podršci, pomoći i solidarnosti Crne Gore sa Ukrajinom.

„Crna Gora jeste mala zemlja, ali je politička podrška koju nam pružate u ovom trenutku od izuzetne važnosti, a konkretna pomoć koju nam šaljete daje primjer mnogima, uključujući i neke zemlje u regionu“, kazao je Herasimenko.

On je naglasio da je za Ukrajinu od ključnog značaja podrška u evroatlantskim integracijama, i izrazio očekivanje da će Crna Gora biti uz njegovu državu u težnjama da postane dio Alijanse.

„Ukrajina je krajem septembra podnijela zahtjev za ubrzano članstvo u NATO, što vidimo kao naš strateški cilj. Očekujemo podršku Crne Gore na tom putu“, naglasio je Herasimenko.

Adžić je kazao da Crna Gora podržava Ukrajinu i ukrajinski narod u borbi za slobodu.

“I dalje će, u skladu sa mogućnostima, davati kako političku podršku, tako i materijalnu pomoć naporima nama prijateljske zemlje da se odupre agresiji Rusije“, kazao je Adžić.

On je istakao da je rat u Ukrajini izazvao veliku bezbjednosnu krizu u Evropi, ali i na globalnom planu.

Prema riječima Adžića, izuzetno je važno djelovati složno kako bi se okončala razaranja i gubljenje ljudskih života.

„Vaš problem je problem Evrope i čitavog svijeta“, kazao je Adžić.

On je rekao da o pordšci Crne Gore najbolje svjedoči posjeta premijera Dritana Abazovića Kijevu u junu, kada se sreo sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i gradonačelnikom Vitalijem Kličkom.

Kako se navodi u saopštenju, sagovornici su se saglasili da dvije zemlje imaju veoma dobru saradnju, uz uvjerenje da će se ona na svim poljima značajno intenzivirati kada se okonča rat.

