Građanima omogućiti da slobodno izraze političku volju

Podgorica, (MINA) – Svima koji su biračko pravo stekli u skladu sa zakonom treba omogućiti da na ponovljenom glasanju u Šavniku slobodno izraze političku volju, poručio je ombudsman Siniša Bjeković i dodao da podizanje tenzija u uslovima malih sredina dodatno opterećuje društvenu koheziju.

Bjeković je, na pitanje Agencije MINA u vezi sa izborima u Šavniku, gdje će u nedjelju glasanje biti ponovljeno na tri birališta, naveo da je u okviru aktuelnih političkih i društvenih događanja evidentno da se mora raditi na smirivanju tenzija i vraćanju u institucionalne i demokratske tokove.

Kako je kazao, za slučaj da toga nema, otvara se prostor za anarhiju i samovlašće u kojem će važiti zakon sile, a ne zakon u formalnom smislu te riječi.

Bjeković je rekao da je očito da su demokratske promjene moguće u uslovima kada vladaju pravila ponašanja utemeljena na vladavini prava.

„Sa druge strane, podizanje tenzija u uslovima malih sredina dodatno opterećuje ionako narušenu društvenu koheziju. No, o tome svoj sud daje cjelokupno društvo i država sa svojim prerogativima“, naveo je Bjeković.

Kako je kazao, posmatrano sa stanovišta interesa pojedinca, a ljudska prava to u suštini jesu, nasušna je potreba obezbijediti poštovanje svih ljudskih prava i sloboda bez razlike i bez obzira na bilo koje lično svojstvo.

„U susret preostalim lokalnim izborima u Šavniku, nalazimo da je neophodno obezbijediti vladavinu prava, odnosno omogućiti svima koji su stekli biračko pravo u skladu sa zakonom da slobodno izraze svoju političku volju i da, kako to ukazuje jurisprudencija Evropskog suda za ljudska prava, učine političku demokratiju stvarnom i efektivnom“, poručio je Bjeković.

On je podsjetio da su i ranije postojale sumnje u zakonitost ostvarivanja, odnosno zloupotrebe u ostvarivanju biračkog prava.

„Nalazimo da je to, takođe, važan elemenat ostvarivanja ovog prava“, naveo je Bjeković.

On je poručio da odluku o tome šta je zakonito, a šta ne, odnosno stav o zloupotrebama biračkog prava, donose institucije države, a ne pojedinci samovoljno.

„Ako bi to činili na drugačiji način, onda bi to bio uvod u samovlašće i anarhiju“, kazao je Bjeković.

Institucija, kako je naveo, poziva sve društvene aktere i učesnike izbornog procesa da se drže tih principa i da i na taj način doprinose smirivanju tenzija i vraćanju u institucionalne okvire.

Bjeković je kazao da i u okolnostima eventualnih nepravilnosti postoje jasna pravila kojima se sankcionišu i sprečavaju takve pojave.

„Sve rečeno ostaje isključivo u funkciji poštovanja unutrašnjeg prava, ali i međunarodnog standarda, kakav je onaj iz člana 3 Protokola 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima koja primarno štiti pojedince, a ne političke subjekte koji ostvaruju to pravo“, naveo je Bjeković.

On je ukazao da je Evropski sud, u predmetu Riza i ostali protiv Bugarske, zaključio da svaki glasač mora dobiti priliku da utiče na sastav tijela za koje se organizuje glasanje.

U suprotnom, kako je rekao Bjeković, pravo glasa, izborni proces i konačno demokratski poredak sami po sebi bi bili lišeni svoje suštine.

„Ovaj poziv prvenstveno je upućen građanima Šavnika koji će koristiti to pravo i onima koji će tog dana biti u Šavniku, da preovlada mudrost i razboritost žitelja tog kraja, koji su i u najtežim trenutcima u svojoj istoriji znali napraviti pravi izbor“, naveo je Bjeković.

Prema njegovim riječima, sve najave koje idu za drugačijim rješenjem nijesu na visini zadatka koji moraju ispuniti svi koji žele stabilizaciju prilika u Crnoj Gori.

„Tom uzvišenom cilju, vraćanju međusobnog poštovanja, dijaloga i tolerancije moramo se prilagoditi svi, bez obzira na političko ili bilo kakvo drugo svojstvo“, poručio je Bjeković.

