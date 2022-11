Građani da ne otvaraju mejlove sa potpisom Bašanovića

Podgorica, (MINA) – Uprava policije upozorila je građane da ne otvaraju mejlove i priloge koje dobijaju elektronskom poštom, a u čijem potpisu je rukovodilac kriminalističke policije u Odjeljenju bezbjednosti Podgorica Zoran Bašanović.

Iz policije su kazali da im je u posljednja dva dana od više medija, udruženja i građana, prijavljeno da im je stigao mejl sa prilogom, netačnog i lažnog sadržaja, u čijem potpisu je Bašanović.

„Upozoravamo građane da ne otvaraju mejlove i priloge koje dobijaju putem elektronske pošte u čijem potpisu je Bašanović, budući da iza mejla ne stoji ovaj službenik Uprave policije, niti je mejl poslat sa zvanične adrese Uprave policije“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, prema do sada prikupljenim saznanjima, načinu izvršenja, istovrsnim pojavama i iskustvima i u drugim zemljama, sumnja se da se radi o obmanjivanju primalaca mejlova u krajnjem cilju prevare i pridobijanja novčane koristi lažnim prikazivanjem činjenica.

Iz policije su objasnili da su sprovedene i analize PDF fajla koji se nalazio u prilozima upućenih mejlova i da je utvrđeno da nema prisustva malicioznog koda.

Oni su podsjetili da je protekle sedmice registrovano slanje lažnih mejlova slične sadržine u čijem potpisu je bio direktor Uprave policije Zoran Brđanin.

„Slična pojava registrovana i u državama Evropske unije i regiona, gdje su takođe u potpisu navodno bili zvaničnici i pripadnici bezbjednosnog sektora tih zemalja“, dodaje se u saopštenju.

Ističe se da službenici Sektora za borbu protiv kriminala i više eksperata iz obavještajno – bezbjednosnog i privatnog sektora, a u saradnji sa međunarodnim partnerima, rade na identifikovanju osoba koje od 16. novembra šalju veći broj mejlova na elektronske adrese medija, udruženja i fizičkih lica, netačnog i lažnog sadržaja sa potpisima Brđanina i Bašanovića.

Iz policije su rekli da se prijave, koje su podnijele osobe koje su primile takve mejlove, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom detaljno razmatraju, i po njima se preduzimaju konkretne radnje koje su rezultirale prikupljanjem podataka potrebnih za dalju komunikaciju sa međunarodnim partnerima u cilju lociranja IP adrese pošiljaoca spornih mejlova.

„Još jednom apelujemo na građane i primaoce ovih mejlova da ne odgovaraju na mejl, ne otvaraju prilog i preporučujemo da nakon prijema navedeni mejl obrišu i zabrane prijem sa iste adrese“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS