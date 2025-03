Felten: Sporazum da bude osnova za nastavak normalnog rada parlamenta

Podgorica- (MINA) – Potpisani sporazum treba da bude osnova za nastavak normalnog rada parlamenta i obnovu saradnje vlasti i opozicije, kazao je ambasador Njemačke u Crnoj Gori, Peter Felten.

On je na platformi X kazao da pozdravljaju sporazum koji su potpisali lider Pokreta Evropa sad Milojko Spajić i predsjednici Demokratske partije socijalista, Socijaldemokrata i Hrvatske građanske alijanse, Danijel Živković, Damir Šehović i Adrijan Vuksanović.

“Očekujemo da to bude osnova za nastavak normalnog rada parlamenta i obnovu povjerenja i saradnje između vladajuće većine i opozicije, posebno po pitanjima koja su ključna za put Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji (EU)”, naveo je Felten.

On je naveo da izražavaju iskreno priznanje i zahvalnost Delegaciji EU i ambasadoru Johanu Satleru za posredovanje u postizanju sporazuma.

