Eraković dobio prijetnje smrću

Podgorica, (MINA) – Poslanik Demokratske partije socijalista Jevto Eraković kazao je da mu je, nakon protesta “Ima nas”, na društvenim mrežama prijećeno smrću i poručio da strah i povlačenje nijesu opcija.

“Namastiće kolac i za tebe…tim riječima se završava prijeteći odgovor na tvit koji sam objavio dan nakon trećeg protesta “Ima nas”. Prije toga autor spominje i slučajno opaljen metak u slepoočnicu”, rekao je Eraković.

Kako je pojasnio, njegov tvit se odnosio na uvrede i prijetnje kojima su danima i sedmicama izloženi učesnici i organizatori protesta.

“Prekopirao sam, onako kako je i napisan, na ćirilici, dio uvoda u tekst jednog od domaćih radikalnih proruskih portala sa adresom na Kubi (zvuči moguće čudno, ali je upravo ovako apsurdno). U tom tekstu označavaju nas kao montenegrinske švercere, udbaše i fašiste”, naveo je Eraković.

On je kazao da, kako jača pokret “Ima nas”, tako rastu i prijetnje i uvrede koje postaju sve zloslutnije i monstruoznije.

“To je neprihvaljivo. Na ovakav trend ne smiju se zatvarati oči i uši. Ne smije se ostati nezainteresovan ili nijem na toliku lavinu najgoreg rječnika i ponašanja”, istakao je Eraković.

On je poručio da se prijetnje moraju prijavljivati, a potom, bez odlaganja, biti procesuirane.

“Društvo, u svakom segmentu – od institucija do učesnika interakcija na društvenim mrežama, treba i moraju da ukazuju na štetnost, na opasnost od ovakvog ponašanja. Ko god da je nasilnik i ko god da je žrtva”, naglasio je Eraković.

Kako je dodao, ovo, kao i ostale vrste nasilja, ne smije se tolerisati i pothranjivati, a žrtve ostajati usamljene i prepuštene same sebi.

On je pozvao sve aktere u društvu da budu aktivni kako bi se suzbio ovaj, kako je rekao, izuzetno štetan trend, žrtve osnažile, a crnogorsko društvo iskoračilo iz zone socio patologije.

“Sve koji jesu ili žele da postanu dio pokreta “Ima nas” pozivam da nam se pridruže u borbi za bolje društvo. Našu zemlju nećemo prepustiti nasilnicima bilo koje vrste”, poručio je Eraković.

Kako je rekao, pred njima je jasan cilj.

“Da se izborimo za slobodnu, stabilnu, evropsku i zdravu Crnu Goru u kojoj ljudi neće strahovati zbog toga što jesu”, naveo je Eraković.

On je kazao da pokret svjesnih, časnih i hrabrih građana raste.

“Činjenica smo koja remeti plan o tome da su Crna Gora i njena samostojnost lak plijen. Ne samo da nas ima, nego nas je sve više. I nezaustavljivi smo”, zaključio je Eraković.

