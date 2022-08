Đurović sazvala vanrednu sjednicu Skupštine

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović, na zahtjev 40 poslanika, sazvala je vanrednu sjednicu parlamenta za 16. avgust.

Na dnevnom redu vanredne sjednice su Predlog za izbor četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, Predlog izmjena i dopuna Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i Predlog izmjena i dopuna Zakona o Glavnom gradu.

U sazivu za sjednicu navodi se da je na dnevnom redu Predlog odluke o otvaranju parlamentarne istrage i formiranju anketnog odbora radi prikupljanja informacija o postupanjima pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost, u odnosu na događaje na Cetinju 4. i 5. septembra prošle godine.

Na dnevnom redu vanredne sjednice je i Predlog izmjena i dopuna Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Sjednica će biti održana u zgradi Skupštine, sa početkom u 13 sati.

