Đurović: Crna Gora iskreno stoji uz svoje turske prijatelje

Podgorica, (MINA) – Crna Gora iskreno stoji uz turske prijatelje i stavlja svoje kapacitete na raspolaganje toj državi, poručila je predsjednica parlamenta Danijela Đurović u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Velike narodne skupštine Turske, Mustafom Šentopom.

Đurović je, kako je saopšteno iz njenog kabineta, izrazila najdublje saučešće povodom katastrofalnog zemljotresa koji je zadesio Tursku i odnio hiljade ljudskih života, a mnoge ostavio bez krova nad glavom.

Ona je naglasila da je posebno bolno što se tragedija desila u provincijama sa najvećom koncentracijom izbjeglica i velikim brojem stanovnika.

„Izrazivši interesovanje za najaktuelnije informacije iz Turske, Đurović je kazala da Crna Gora iskreno stoji uz svoje turske prijatelje i stavlja svoje kapacitete na raspolaganje Turskoj“, navodi se u saopštenju.

Ona je informisala Šentopa da je Crna Gora poslala u Tursku spasilački tim za traganje i spašavanje iz ruševina, koji čine 23 pripadnika.

Šentop je zahvalio Đurović na iskazanom saučešću i prijateljstvu u teškim vremenima za njegovu zemlju i istakao da naročito cijeni pomoć koju je Crna Gora već uputila Turskoj.

On je, kako je saopšteno, upoznao Đurović sa trenutnom situacijom i otežanim vremenskim uslovima sa kojima se suočavaju timovi spasilaca.

Šentop je rekao da se nada da se broj žrtava neće povećavati.

