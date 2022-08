Đurašković proglasio trodnevnu žalost u Prijestonici

Podgorica, (MINA) – Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković proglasio je trodnevnu žalost u Prijestonici povodom tragičnog događaja u kojem je ubijeno 11, a ranjeno šest osoba.

Odlukom Đuraškovića za dane Žalosti proglašeni su 13, 14. i 15. avgust.

Đurašković je kazao da je Cetinje danas doživjelo tragediju koja se ne pamti.

„Duboko potrešeni zbog gubitka nevinih života iskreno saosjećamo sa porodicama stradalih i ranjenih“, naveo je Đurašković.

Prema njegovim riječima, Cetinje je danas ujedinjeno u molitvi za sugrađane koji su žrtve bezumnog napada.

„Hvala svima u Crnoj Gori i šire koji su u ovom teškom momentu uz nas“, navodi se u izjavi Đuraškovića.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS