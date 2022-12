Đurašković: Osuđujem skandalozno ponašanje Kneževića

Podgorica, (MINA) – Gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković najoštrije je osudio, kako je naveo, skandalozno ponašanje poslanika Demokratskog fronta (DF) Milana Kneževića i njegovog obezbjeđenja i nasrtaj na građane Cetinja, i pozvao nadležne organe da hitno ispitaju taj slučaj.

On je pozvao Aerodrome Crne Gore da objave video snimak iz kojeg će se jasno utvrditi ko je na koga nasrnuo i verbalno i fizički.

Đurašković je kazao da će očigledno poslije toga neke odluke nadležnih državnih organa morati biti mijenjane.

“Najoštrije osuđujem skandalozno ponašanje Kneževića i njegovog obezbjeđenja i nasrtaj na naše sugrađane i pozivam nadležne organe da hitno ispitaju navedeni slučaj i obavijeste javnost o svim činjenicama”, naveo je Đurašković.

On je poručio da Crna Gora ne smije biti zemlja u kojoj će bilo ko i verbalno, a pogotovo fizički biti napadan zbog vlastitog političkog stava, ali ni država u kojoj će političari i njihova pratnja nasrtati na mirne građane.

Prema riječima Đuraškovića, poruka Kneževića koja se tiče nošenja oružja je posebno opasna i zahtijeva hitnu reakciju tužilaštva.

On je rekao da je prijetnja nošenjem oružja kontinuitet neprihvatljivog odnosa funkcionera DF-a prema državi u kojoj politički djeluju, pogotovo uzimajući u obzir ranije incidente.

“Znamo da nam pojedini nikad neće oprostiti borbu za nezavisnu i evropsku Crnu Goru, vlastiti, a ne tuđi nacionalni i državni identitet”, naveo je Đurašković u izjavi.

