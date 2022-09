Đukanović imao konsultacije sa DPS-om, nijesu se odazvali DF i Demokrate

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović održao je danas konsultacije sa predstavnicima Demokratske partije socijalista, a pozivu se nijesu odazvali predstavnici Demokratskog fronta (DF) i Demokratske Crne Gore.

Iz Službe za informisanje predsjednika saopšteno je da su za sjutra zakazane konsultacije sa Građanskim pokretom (GP) URA, Socijaldemokratskom partijom, Socijaldemokratama, Socijalističkom narodnom partijom i Bošnjačkom strankom.

Iz DF-a saopštili su da neće prisustvovati konsultacijama sa Đukanovićem o mandataru nove vlade.

Generalni sekretar GP URA Mileta Radovanić kazao je da ta partija neće ići na konsultacije kod Đukanovića, navodeći da u URA-i očekuju da to urade oni koji su srušili 43. Vladu.

