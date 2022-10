Đukanović: EU i NATO moraju biti aktivniji u regionu

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) i NATO moraju biti aktivniji na Zapadnom Balkanu, poručio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i ocijenio da je region u lošijem stanju nego što je bio prije nekoliko godina.

Đukanović je, nakon sastanka sa poljskim predsjednikom Andžejom Dudom, rekao da su Crna Gora i Poljska partneri ne samo u bilateralnoj ravni, već da sjajno sarađuju i kroz format regionalne saradnje.

On je, kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, istakao partnerstvo u okviru NATO-a.

Đukanović je kazao da je Crna Gora tokom pet godina članstva potvrdila opravdanost prijema u NATO i pokazala sposobnost da bude ne samo korisnik, nego kontributor regionalne i globalne stabilnosti.

„Na tom planu smo zaista sjajno sarađivali sa Poljskom. Ono gdje očekujemo da se nastavi naša partnerska saradnja je EU“, naveo je Đukanović.

On je kazao da je glavna tema sastanka bila agresija Rusije na Ukrajinu sa refleksijama po stabilnost i bezbjednost Evrope u cjelini.

„Uz snažnu osudu ruske agresije na Ukrajinu i jednako tako snažnu podršku Ukrajini na očuvanju njene nezavisnosti, teritorijalnog integriteta i suvereniteta, u čemu nema ni u nijansu razlike između pozicije Poljske i Crne Gore“, naveo je Đukanović.

Kako je rekao, sastanak je bila prilika da razmijene informacije o trenutnom stanju tog problema, potencijalnim refleksijama ne samo na globalni i evropski prostor, nego još konkretnije na prostor jednog vrlo ranjivog evropskog regiona kakav je Zapadni Balkan.

Prema riječima Đukanovića, sve što Poljska kao odgovoran susjed čini je zaista vrijedno maksimalnog poštovanja.

„Poljska je nekako sada zemlja koja je u epicentru napora koje zapadni svijet čini da pomogne Ukrajini da istraje u odbrani nezavisnosti, teritorijalnog integriteta, ali i istovremeno da na taj način doprinosi očuvanju evropske stabilnosti, bezbjednosti evropskog sistema vrijednosti i evropskog jedinstva“, rekao je Đukanović.

On je kazao da se u Crnoj Gori na takav način prepoznaje ruska agresija na Ukrajinu.

„Nije ovo samo agresija na Ukrajinu, ovo je direktan atak na evropske vrijednosti i evropsko jedinstvo, i zato je opravdan puni angažman svih država“, naveo je Đukanović.

On je poručio da treba spriječiti dalju eskalaciju te agresije i ugrožavanje temeljnih evropskih vrijednosti.

„Crna Gora je nepokolebljivo na tom stanovištu i ne postoji nijedno pitanje i aspekt koji nas može pokolebati u namjeri da dalje svim sredstvima podržavamo Ukrajinu da istraje u odbrani najvažnijih vrijednosti i time i da pomogne odbrani evropske bezbjednosti i evropske stabilnosti“, istakao je Đukanović.

Kako je rekao, refleksije te krize na Zapadnom Balkanu su veoma vidljive i štetne.

„Danas mi vidimo da je Zapadni Balkan u lošijem stanju nego što je bio prije nekoliko godina. Dakle, tu se sada već vidi jasna vrijednosna devastacija zapadno-balkanskih društava“, rekao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, vrijednosna devastacija sublimirano za svoj izraz ima pokolebanu javnost regiona u pogledu realnosti dogledne evropske perspektive.

„I drugo vidimo da su evropske vrijednosti danas manje na cijeni na prostoru Zapadnog Balkana nego što su bili u vrijeme izrazito euro-entuzijazma kojeg smo imali u regionu do prije neku godinu“, dodao je Đukanović.

On je rekao da sada postoje okolnosti prema kojima se mora imati realan odnos.

„Mislim da nas to realno sagledavanje uzroka neminovno dovodi do potrebe da podstaknemo, prije svega, EU i NATO da učine nedvosmislenim svoju zainteresovanost za očuvanje Zapadnog Balkana u sferi i u okviru evropskih i evroatlantskih vrijednosti“, kazao je Đukanović.

Nema nikakve sumnje, dodao je on, da je Zapadni Balkan evropski region.

„On jeste, nažalost, na repu evropske razvijenosti, ali to ne znači da ga se treba odricati i prepuštati za uticaj antievropskih politika i antievropskih vrijednosti, jer to nije samo devastacija Zapadnog Balkana, to je devastacija Evrope“, ocijenio je Đukanović.

Prema njegovim riječima, to je ugrožavanje evropske stabilnosti i bezbjednosti.

„Evropa zato mora biti aktivnija u našem regionu, a podrazumijeva se i NATO, imajući u vidu evro-američko partnerstvo u okviru Sjevernoatlantskog saveza“, poručio je Đukanović.

On je rekao da je Dudu zamolio za nastavak dalje saradnje regionalnih inicijativa, ne samo Višegradske grupe i ZB6, nego i za stvaranje pretpostavki da Crna Gora bude zemlja posmatrač u inicijativi tri mora.

Đukanović je dodao da je zahvalan na pozitivnom odnosu domaćina prema toj inicijativi.

On smatra da bi bilo vrlo dragocjeno da se ta incijativa 12 zemalja članica EU proširi na druge države.

„Zemlje koje još nijesu članice, ali koje pokazuju nedvosmislenu ambiciju da to postanu i koje bi mogle koristiti benefite saradnje sa tih 12 država u okviru te inicijative i u vremenu pristupanja EU“, naveo je Đukanović.

On je zahvalio na sveukupnoj pažnji i pomoći koju Poljska pruža Crnoj Gori.

„To je došlo do izražaja u svakom važnom trenutku za nas, pa dakle i u vremenu eskalacije pandemije koronavirusa kada je Poljska pomagala Crnu Goru i zemlje Zapadnog Balkana, obezbjeđenjem medicinske zaštitne opreme i vakcina u cilju kvalitetne imunizacije stanovništva“, rekao je Đukanović.

Duda je kazao je da je glavna tema razgovora sa Đukanovićem bila situacija na međunarodnom polju.

On je poručio da Poljska podržava ulazak Crne Gore u EU, kao i politiku otvorenih vrata.

Duda je rekao da je njihovim saradnicima i saveznicima predložio da Crna Gora u okviru inicijative Tri mora ima isti status kao što ima Ukrajina.

On je naveo da je sa Đukanovićem razgovarao o pitanjima vezanim za vojnu i energetsku bezbjednost.

„To su pitanja koja su najvažnija i mi podržavamo stvaranje bezbjednosnog i odbrambenog sistema Crne Gore od spoljnih uticaja kojima bi bio cilj destabilizacija situacije u državi“, kazao je Duda.

On je rekao da se sa Đukanovićem saglasio da je Crnoj Gori treba pomoć i podrška da se očuva mir na Balkanu.

Duda je poručio da Crna Gora može računati na Poljsku.

„Za nas je jako bitno da se očuva mir u regionu i svi znamo koliko je Balkan bitan za očuvanje mira u Evropi“, kazao je Duda.

