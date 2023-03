Đukanović: Budimo na nivou odgovornosti kao na referendumu

Podgorica, (MINA) – Kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović pozvao je građane da u drugom krugu izbora budu na nivou odgovornosti na kojem su bili na referendumu 2006. godine.

On je, povodom svetog mjeseca Ramazana, prisustvovao iftaru u Ulcinju, gdje je prisutnima i svim drugim pripadnicima islamske vjeroispovijesti širom Crne Gore poželio napredak i sve najbolje u životu.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Đukanović je, osvrćući se na predstojeće predsjedničke izbore i aktuelnu situciju u kojoj se država nalazi, rekao da je do 30. avgusta 2020. godine puno učinjeno.

„Popločali smo temelj građanske i evropske Crne Gore. Učvrstili smo multietnički, multivjerski i multikulturni sklad Crne Gore“, naveo je Đukanović.

Sada su, prema njegovim riječima, sve te vrijednosti opet na probi.

Đukanović je kazao da bi bolje bilo da se da na izborima, i predsjedničkim i parlamentarnim, odlučuje o tome koliki će biti porezi, kakvi će biti uslovi za biznis.

„Nažalost, zahvaljujući jednoj konfuziji u kojoj živi region kojem mi pripadamo, opet se odlučuje da li ćemo putem ka Evropi ili ćemo vanevropskim stranputicama nastaviti da lutamo balkanskim bespućima”, rekao je on.

Đukanović je ocijenio da je dobro što je u prethodnom periodu odabrana čista vizija – Crna Gora na evropskom putu, kao dio Evropske unije (EU) i NATO.

On je istakao da je veliki dio te vizije ostvaren i da je ostao završni korak.

Đukanović je kazao da taj završni korak može biti ostvaren u njegovom sljedećem predsjedničkom mandatu, dodajući da je siguran da će u tom periodu Crna Gora postati članica EU.

„Da bi do toga došlo potrebno je da napravimo dobar izbor 2. aprila i da sa tim vjetrom u jedra, napravimo logičan izbor 11. juna”, poručio je Đukanović.

Kako je naveo, potrebno je da svako odgovorno obavi svoj dio posla, onako kako su ga obavljali kada je trebalo – na referendumu i nekim prethodnim izborima.

Đukanović je kazao da, ako tako budu radili, nema razloga za zebnju kakav će biti ishod drugog kruga predsjedničkih izbora.

„Budimo na onom nivou odgovornosti na kojem smo bili, i ja sam siguran da ćemo imati razloga da se radujemo u nedjelju veče”, zaključio je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS