Đukanović: Banjević dao snažan pečat razvoju Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Dugogodišnji predsjednik Matice crnogorske i jedan od najistaknutijih kulturnih poslenika i književnih stvaralaca koje je Crna Gora imala, Branko Banjević dao je snažan pečat kulturnom i društvenom razvoju države, kazao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović je uputio telegram saučešća povodom smrti Banjevića njegovoj porodici.

„On (Banjević) je svojim djelom, životom, i snagom svoje ličnosti dao snažan pečat kulturnom i društvenom razvoju Crne Gore u cijeloj drugoj polovini prošlog i prvim decenijama ovog vijeka“, rekao je Đukanović.

On je dodao da je Banjević značajno doprinio svekolikom uzdizanju Crne Gore, kao i obnovi državne nezavisnosti prije šesnaest godina.

Prema riječima Đukanovića, Banjević je bio prototip moralnih vrijednosti u iskonskom crnogorskom poimanju tog značenja, oličenje čovjekoljublja, dosljedni antifašista, erudita i mislilac, koji je objedinio u sebi i dar za pisanje i dar govorništva.

Kako je dodao, Banjević je, kao profesor, pjesnik, književni urednik i jedan od dugogodišnjih čelnika Matice crnogorske, ostavio dubok trag i bio uzor mnogim generacijama crnogorskih kulturnih stvaralaca, značajno utičući na magistralne pravce izbora strateških ciljeva savremene Crne Gore.

„Zato će nam svima nedostajati. Ostajemo s poštovanjem za njegovo veliko djelo“, kazao je Đukanović.

