Dukaj: Strateški ciljevi Ministarstva se mogu i moraju dostići

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javne uprave ima jasno definisane strateške ciljeve, kao i odličan tim stručnjaka koji su kadri da sprovedu sve reforme, saopštio je resorni ministar Maraš Dukaj i poručio da se zacrtani ciljevi mogu i moraju dostići.

Dukaj je, u autorskom tekstu povodom 29. oktobra, Međunarodnog dana interneta, kazao da je taj datum prilika za osvrt na sve što je u Crnoj Gori postignuto na poljima izgradnje informatičke infrastrukture, digitalizacije i elektronskih usluga ali i za najavu planova koji predstoje.

“Ključno pitanje je gdje je današnja Crna Gora u odnosu na onaj 29. oktobar 1969. kada je sa Univerziteta u Kaliforniji poslata prva poruka na drugi računar odnosno koliko smo daleko odmakli i koliki je još put pred nama”, rekao je Dukaj.

On je podsjetio da je Crna Gora još 31. marta 2014, u sklopu pregovora za pristup Evropskoj uniji (EU), otvorila Poglavlje 10 – Informatičko društvo i mediji.

Prema riječima Dukaja, činjenica da je to pregovaračko poglavlje otvoreno u tako ranoj fazi, ukazuje da je Crna Gora i prije početka pregovaranja dostigla određene standarde.

“Digitalizacija svih segmenata društva više nije samo predmet odluke, već je i važan uslov napretka, koji mijenja način na koji građani rade i obavljaju svakodnevne zadatke”, istakao je Dukaj.

On je naveo da je Ministarstvo javne uprave definisalo set aktivnosti za oblast digitalne transformacije kroz strateška dokumenta kao što su, između ostalog, Strategija digitalne transformacije Crne Gore, Strategija sajber bezbjednosti, Strategija reforme javne uprave.

Kako je saopštio, u decembru prošle godine te strategije su usvojene na period od četiri godine i predstavljaju razvojni okvir kojim se definišu aktivnosti i inicijative potrebne za brzu adaptaciju u sve kompleksnije digitalno okruženje.

Dukaj je podsjetio da je Crna Gora bila izložena kompleksnom i konstantnom sajber napadu na Vladinu informatičku infrastrukturu.

“Mora se priznati da u tom trenutku nijesmo bili spremni za adekvatan odgovor i odbranu, ali smo shodno kapacitetima odgovorili izazovu na najbolji mogući način”, rekao je Dukaj.

On je naveo da je period sajber napada obilježio danonoćni rad njegovih kolega iz oblasti digitalizacije, ali i svesrdna pomoć i podrška od NATO i EU partnera u vidu slanja posebnih timova koji su radili neposredno sa kolegama na remedijaciji i potpunom oporavku informacionih sistema.

“Partnerski pristup, samo je početak saradnje, budući da će Ministarstvo javne uprave, kroz poseban program, animirati naše međunarodne partnere da participiraju u procesu unapređenja cjelokupnog sistema”, rekao je Dukaj.

On je saopštio da će se, shodno tome, razvijati kapaciteti sajber odbrane, kao i da će se strateški i zakonodavni okvir unapređivati.

“Suočavanje sa navedenim sajber napadima zahtijeva ažuriranje postojećih i impelementaciju novih, inovativnih odgovora”, kaže se u autorskom tekstu.

Kako se dodaje, akcenat je na upravljanju kriznim situacijama, snaženju svijesti i edukaciji o značaju pitanja sajber bezbjednosti, kao i zaštiti privatnosti i ličnih podatka.

Dukaj je rekao da njegov resor priprema poseban Program razvoja digitalne infrastrukture.

“U tom smislu planira se izgradnja Državnog Data centra, kao preduslova za uspostavljanje različitih platformi za digitalnu transfirmaciju, kreiranje brojnih elektronskih servisa za građane i privredu”, pojasnio je Dukaj.

On je naveo da su prepoznali potrebu uvođenja 24/7 nadzora nad Vladinom infrastrukturom i mrežom državnih organa.

“Ministarstvo će uspostaviti GSOC (Govrernment Security Operation Center) u posebnoj Direkciji za informacionu bezbjednost”, najavio je Dukaj.

On je rekao da će ta Direkcija raspolagati savremenim softverskim alatima koji će činiti poseban sajber ekosistem, kao i napredni sistem monitoringa mreže državnih organa i Vladine infrastrukture.

Kako je dodao, u toku je i obezbjeđivanje posebnih prostorija za rad te Direkcije.

“Istovremeno, uz podršku i angažman eksperata iz Hrvatske, radimo na izradi novog Zakona o informacionoj bezbjednosti koji će biti usklađen sa regulativom EU i prepoznati potrebu osnivanja posebne Agencije za sajber bezbjednost”, saopštio je Dukaj.

On je naveo da će to biti novi, centralizovan model upravljanja koji će uspostaviti organizacione tehničke i ljudske resurse potrebne za izgradnju nacionalnih sajber kapaciteta u Crnoj Gori.

Kako je kazao, Vlada Crne Gore formirala je pregovarački tim kojim rukovodi Ministarstvo javne uprave, a koji radi na ulasku Crne Gore u Program EU „Digitalna Evropa“.

Prema riječima Dukaja, to tijelo će omogućiti različitim činiocima u digitalnom društvu Crne Gore da za kreiranje digitalnih i inovativnih rješenja apliciraju za finansijska sredstva iz ovog fonda EU.

“Sve aktivnosti koje smo preduzeli i koje ćemo preduzimati, činiće naš informacioni sistem naprednijim, a samim tim i otpornijim na buduće izazove”, rekao je Dukaj.

On je kazao da, u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), aktivno rade na implementaciji projekta „eUsluge i digitalna infrastruktura kao mjera odgovora na COVID -19“.

Kako je pojasnio, krajnji cilj implementacije tog projekta treba da obezbijedi ubrzanje digitalne transformacije javne uprave u Crnoj Gori uz razvoj novih i nadogradnju postojećih platformi i složenih softverskih sistema, kao i razvoj i implementaciju kompleksnih elektronskih usluga koje zadovoljavaju potrebe građana i privrede.

On je naveo da je kroz taj projekat prepoznata potreba uspostavljanja novog portala elektronske uprave, koji predviđa integraciju sa dijeljenim sistemima elektronske uprave kao što su sistem za elektronsku identifikaciju, sistem za naplatu administrativnih taksi i naknada.

“Implementacijom ovog projekta stiču se uslovi za uspostavaljanje funkcionalnog digitalnog ekosistema u javnoj upravi”, saopštio je Dukaj.

On je naveo da je virtuelnost interneta vjerovatno najslobodniji i najdemokratskiji prostor koji je čovječanstvo do sada imalo prilike da upozna.

“Tu se brzo i lako vidi i ko šta hoće i ko šta umije. Ali, malo ko od nas razmišlja o svemu onome što je „ispod“, o svim tehničkim, materijalnim i ljudskim resursima koji je potrebno obezbjeđivati u kontinuitetu da bi naša Crna Gora bila dostupna, sigurna i otvorena na internetu i da bi globalna informatička mreža bila otvorena prema Crnoj Gori”, saopštio je Dukaj.

On je naveo da su nedavni sajber napadi, na koje ni jedna država nije imuna, pokazali “koliko smo ranjivi, ali i koliko smo stručni da spriječimo teže posljedice i da obezbijedimo kontinuitet usluga građanima sa najmanjim prekidima”.

“Ponosan sam što mi se pružila prilika da budem na čelu jednog uspješnog tima mladih i iskusnih i poslu predanih profesionalaca, kao i da sarađujem sa našim informatičkim kompanijama koje na ovom planu ne zaostaju za razvijenim svijetom”, saopštio je Dukaj.

On je građanima Crne Gore poručio da Ministarstvo javne uprave zna šta radi, kao i da imaju volju i ambiciju.

“Imamo jasno definisane strateške ciljeve, kao i odličan tim stručnjaka koji su kadri da sprovedu sve reforme. I pored vrlo složene društvene situacije, uvjeren sam da se zacrtani ciljevi mogu i moraju dostići”, poručio je Dukaj.

Kako je zaključio, ključna karika u procesu koji vodi zajedničkom uspjehu jeste i podrška građana.

