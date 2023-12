Dukaj: Cilj je administracija bez papira

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javne uprave (MJU) radi na stvaranju tehničkih uslova za implementaciju i kontinuirano unapređenje projekata čiji je konačni cilj administracija bez papira, rekao je resorni ministar Maraš Dukaj.

On je, na uvodnom sastanku /kick off meeting/ “Administracija bez papira“, kazao da MJU započinje novi, važan projekat u pravcu elektronskog upravljanja dokumentima, na svim nivoima.

Dukaj je, kako je saopšteno iz MJU, naveo da će nova rješenja biti integrisana u jednu cjelinu i razvijena u skladu sa propisima koji bliže uređuju elektronsko poslovanje.

On je rekao da MJU posvećeno radi na stvaranju ambijenta za razvoj digitalne uprave, po mjeri građana, koja će biti zasnovana na čvrstoj i bezbjednoj infrastrukturi, i sistemima za bržu i lakšu upotrebu elektronskih usluga.

Kako je kazao Dukaj, budući da je digitalna transformacija jedan od strateških prioriteta Vlade, koja predstavlja pokretač inovacija i sveobuhvatnog društveno-ekonomskog razvoja, MJU sistematično i predano teži tom cilju.

„MJU radi na stvaranju tehničkih uslova za implementaciju i kontinuirano unapređenje projekata, sertifikaciono tijelo i informacioni sistem za elektronsko upravljanje dokumentima i upravljanje procesom elektronskih sjednica. Ti projekti za konačan cilj imaju realizaciju koncepta – administracija bez papira”, naveo je Dukaj.

Prema njegovim riječima, aktivnosti se baziraju na mehanizmima upotrebe elektronskog dokumenta, usluge preporučene dostave, kao i ostalih elektronskih usluga povjerenja.

„Implementacijom pomenutih softverskih rješenja za elektronsko upravljanje dokumentima unutar i između organa državne uprave, kao i između građana i organa, stvorićemo ambijent za efikasniju i transparentniju Vladu”, rekao je Dukaj.

On je naveo da partnerstvo MJU sa privatnim sektorom, ICT i akademskom zajednicom nema alternativu.

„To su naši strateški partneri u svakom važnom projektu. Očekujem i uvjeren sam da ćemo u partnerstvu sa ČIKOM-om i CoreIT–em ovaj važan koncept dovesti uspješno do kraja”, dodao je Dukaj.

Direktor operacija CoreIT-a Vuk Vujović kazao je da je ta firma učestvovala u procesu od početka kroz realizaciju različitih projekta, nacionalnih sistema elektronskog identiteta i za elektronsko plaćanje, kao i trenutno aktuelni razvoj i implementacija sertifikacionog tijela.

On je pojasnio da su u pitanju bazne usluge koje omogućavaju identifikaciju građana i pravnih lica, elektronsko plaćanje i verifikacija administrativnih taksi, kao i digitalno potpisivanje.

“Već imamo zavidno iskustvo i znanje o digitalizaciji u finansijskom sektoru i biće nam zadovoljstvo da ga iskoristimo i za podršku procesima u našoj zemlji. Tako važni projekti su naša osnovna djelatnost i radujemo se digitalizaciji i unapređenju procesa u Crnoj Gori”, dodao je Vujović.

Izvršni direktor ČIKOM-a Vladan Tabaš kazao je da se unapređenjem sistema elektronskih sjednica Vlade i sistema za upravljanje dokumentima doprinosi uređenju i optimizaciji poslova administracije i arhive, ubrzavaju i standardizuju poslovne procese i čine ih transparentnijim minimizujući mogućnost propusta i grešaka.

On je naveo da autorizovanim pristupom dokumentaciji i ograničavanjem prava nad dokumentima povećavaju stepen njihove bezbjednosti.

Prema riječima Tabaša, sistem notifikacijama obezbjeđuje pravovremene informacije o aktivnostima, akcijama, statusu predmeta i dokumenta i rokovima realizacije uz napredno pretraživanje i izvještavanje.

„To je još jedan korak ka digitalnoj transformaciji javne uprave u skladu sa aktuelnom Strategijom digitalne transformacije“, rekao je Tabaš.

Iz MJU su naveli da je na skupu prezentovana platforma za sertifikaciono tijelo – upotrebe elektronskog dokumenta, usluge preporučene dostave, kao i ostalih elektronskih usluga povjerenja i informacioni sistem za elektronsko upravljanje dokumentima i upravljanja procesom elektronskih sjednica Vlade.

