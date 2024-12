Državljanin Srbije uhapšen zbog droge

Podgorica, (MINA) – Službenici barske policije uhapsili su državljanina Srbije T.K. (24), nastanjenog u Baru, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Iz Uprave policije su saopštili da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar Višem državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeli i krivičnu prijavu protiv T.K.

“Sumnja se da je on krivično djelo koje mu se stavlja na teret počinio tako što je u svojoj kući, u naselju Čanj, radi dalje prodaje držao 12 pvc kesica sa sadržinom materije nalik na marihuanu, mase oko 16 grama”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici po nalogu tužioca uhapsili T.K. i da će on u zakonskom roku biti sproveden na dalju nadležnost Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

“Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti Jug će nastaviti sa realizacijom aktivnosti usmjerenih na suzbijanje krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe narkotika i stavljanja u promet opojnih droga na teritoriji svih gradova južne regije”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS