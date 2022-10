Zgrada Skupštine u duginim bojama

Podgorica, (MINA) – Zgrada Skupštine Crne Gore će, u znak podrške jubilarnom Desetom Montenegro Prajdu, do sjutra biti osvijetljena duginim bojama, saopšteno je iz skupštinskog Odjeljenja za odnose sa javnošću.

Montenegro Prajd 2022, u organizaciji Queer Montenegro, biće održan sjutra u Podgorici, a okupljanje će početi u 15 sati na Trgu nezavisnosti.

Iz Uprave policije je saopšteno da će preduzeti sve neophodne mjere kako bi Povorka ponosa protekla bezbjedno, i da će više ulica u centru grada biti zatvoreno za saobraćaj.

