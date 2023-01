Željeznički sistem rekonstruisati i modernizovati

Podgorica, (MINA) – Crnogorski željeznički sistem neophodno je rekonstruisati i modernizovati, kako bi saobraćajna infrastruktura bila bezbjedna, kazao je potpredsjednik Vlade i ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović.

Ibrahimović je, kako je saopšteno iz Ministarstva kapitalnih investicija (MKI), prisustvovao obilježavanju 17. godišnjice od željezničke nesreće na Bioču, gdje je uz polaganje vijenca odao počast žrtvama nesreće.

On je poručio da je neophodno rekonstruisati i modernizovati crnogorski željeznički sistem, kako bi prije svega saobraćajnu infrastrukturu učinili bezbjednom, ali i da se uhvati korak sa evropskim standardima.

“Na današnji dan i nakon 17 godina sa istim žalom se sjećamo svih žrtava ove nesreće i suosjećamo sa porodicama žrtava“, rekao je Ibrahimović.

Kako je kazao, dani sjećanja na stradale podsjećaju na to da ništa nije vrijedno jednog ljudskog života.

„Ovakva okupljanja pokazuju nam da i, nakon ovakvih tragedija, moramo raditi zajedno na kako bismo spriječili da se one ponove“, rekao je on.

Ibrahimović je poručio da će kao resorni ministar učiniti sve što je u njegovoj moći da se nastavi sa rekonstrukcijom i modernizacijom željezničkog saobraćaja, kako bi na bezbjedniji način prevozilu putnike.

On je kazao da šalje poruku svima, a pogotovo Agenciji za zaštitu konkurentnosti, da željeznička preduzeća nemaju sredstava da sama u dovoljnoj mjeri rekonstruišu kapacitete i infrastrukturu.

Kako je naveo, neophodno je da država još snažnije radi po tom pitanju i iznađe model da prevoz bude bezbjedan, efikasniji i komforniji.

