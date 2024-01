Zbog prijeteće poruke evakuisani sudovi i tužilaštvo

Podgorica, (MINA) – Zgrada Vrhovnog, Apelacionog i Višeg suda, kao i Vrhovno državno tužilaštvo, evakuisani su zbog prijetećeg mejla u kojem se navodi da su u tim zgradama postavljene eksplozivne naprave.

To je potvrđeno agenciji MINA iz Višeg suda.

U prijetećoj poruci se navodi da su u Vrhovnom, Apelacionom i Višem sudu, Višem tužilaštvu i zgradi Opštine Glavnog grada postavljeni antraks i plastični eksplozivi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS