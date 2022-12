Zaplijenjeno oko 65 kilograma marihuane

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija danas je u Tuzima zaplijenila oko 65 kilograma marihuane i uhapsila dvije osobe zbog sumnje da su krijumčarili tu drogu, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, policija je u Tuzima kontrolisala putničko vozilo marke „Škoda” podgoričkih registarskih oznaka, kojim je upravljao A.D. (27) i teretno vozilo marke „Renault Kangoo”, takođe podgoričkih registarskih oznaka, kojim je upravljao I.D. (23).

„Kontrolom teretnog vozila policija je pronašla dvije veće torbe i jedan džak u kojima se nalazilo 65 pakovanja sa sadržajem materije za koju se sumnja da je marihuana, težine oko 65 kilograma“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da se sumnja da je oduzeta droga prokrijumčarena sa teritorije Albanije na teritoriju Crne Gore.

„A.D i I.D. su uhapšeni po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici zbog sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS