Zajednička obuka pokazatelj dobre saradnje u okviru NATO

Podgorica, (MINA) – Zajednička obuka “Odlučan odgovor 22” Vojske Crne Gore (VCG), britanskog Kraljevskog marinskog korpusa i mornarice pokazatelj je dobre saradnje u okviru NATO-a i da je u vremenu veoma složene bezbjednosne situacije u svijetu najvažnije imati čvrsta partnerstva.

To je kazao premijer Dritan Abazović na prikazu sposobnosti Mornarice, Vazduhoplovstva VCG i njihovih britanskih kolega u Baru.

Abazović je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, naglasio da se zajedničkom obukom sa britanskim Oružanim snagama jača sposobnost i interoperabilnost.

“Svi navijamo za mir i da vojska nikada ne bude u službi vojnih aktivnosti, već više u službi podrške građanima na razne načine, ali obaveza je naše vojske i partnerskih zemalja da budemo spremni na sve situacije”, rekao je Abazović.

Britanska ambasadorka u Crnoj Gori, Karen Medoks, istakla je da je prisustvo Kraljevske mornarice moćan i vidljiv simbol podrške i posvećenosti Ujedinjenog Kraljevstva Crnoj Gori kao NATO savezniku.

Medoks je navela da su oružane snage dvije države veoma blisko sarađivale i izvele zajedničku obuku u Pljevljima, na planinama i u akvatoriju Luke Bar.

“Ono što smo videli je da imaju veoma dobar nivo interoperabilnosti – to je ključna riječ ove sedmice – i mislim da to zaista pokazuje i stvarnu posvećenost Crne Gore saradnji sa NATO saveznicima, a posebno sa Ujedinjenim Kraljevstvom”, poručila je Medoks.

Komandant broda britanske kraljevske mornarice Albion, Sajmon Keli, istakao je da je posebna čast obučavati se zajedno, rame uz rame, sa VCG.

“Moji mornari i Kraljevski marinci mnogo su naučili u partnerstvu sa Vojskom Crne Gore i vidjeli smo oba tima, obje strane, kako zajedno uče u ovoj sedmici obuke. Crnogorci su nas dočekali raširenih ruku”, rekao je Keli.

U saopštenju se navodi da je bording tim patrolnog broda P-105 “Durmitor” Mornarice VCG demonstrirao tehnike ukrcavanja na plovilo, pretrage i osiguravanja.

“Vazduhoplovci VCG su na prikazu izveli akcije spašavanja povrijeđenih vitlom na otvorenom moru”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je prikazu sposobnosti prisustvovao i načelnik Generalštaba VCG Zoran Lazarević, državni sekretar u Ministarstvu odbrane, Krsto Perović, kao i ministar javne uprave, Maraš Dukaj.

“Na obuci “Odlučan odgovor 22”, 300 pripadnika naših kopnenih snaga, Mornarice i Vazduhoplovstva, uz 150 kolega iz Kraljevskog marinskog korpusa i Kraljevske mornarice Ujedinjenog Kraljevstva, od 28.oktobra uvježbavalo je niz različitih operacija širom naše zemlje, koje su objedinile dejstva na zemlji, na moru i vazduhu”, navodi se u saopštenju.

