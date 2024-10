Vuksanović: Težilo se kompromisu na štetu srpskog naroda

Podgorica, (MINA) – Izjašnjavanje na popisu stanovništva u Crnoj Gori prilagođeno je tako da nijedna nacionalna zajednica ne bude nezadovoljna rezultatima, kazali su iz Sprskog nacionalnog savjeta (SNS), dodajući da se težilo postizanju kompromisa na štetu srpskog naroda.

Iz SNS-a su to saopštili komentarišući rezultate popisa stanovništva, domaćinstava i stanova iz prošle godine, a koji se odnose na broj i strukturu stanovništva prema nacionalnoj odnosno etničkoj pripadnosti, vjeri, maternjem jeziku i jeziku kojim se uobičajeno govori na nivou Crne Gore.

Predsjednik SNS Momčilo Vuksanović u saopštenju je naveo da je, bez obzira na to što su rezultati popisa pokazali da su Srbi po tim kategorijama relativno većina, očigledno da za srpski narod u raznim vrstama izjašnjavanja dugi niz godina nema demokratije, pravde i istine.

„Izjašnjavanje na popisu stanovništva, domaćinstava i stanova iz prošle godine očigledno je prilagođeno odgovarajućem trenutku kako nijedna nacionalna zajednica u Crnoj Gori ne bi osjećala nezadovoljstvo saopštenim rezultatima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da i najprostija analiza popisa ukazuje na niz rezultatskih nelogičnosti, gdje se procenat Srba povećao za preko četiri odsto, a smanjen je procenat govornika srpskog jezika.

„Čitav, gotovo jednogodišnji proces obrađivanja rezultata Popisa daje nam za pravo da razmišljamo da se u ovom procesu, kao i na mnogim prethodnim, težilo postizanju kompromisa na očiglednu štetu srpskog naroda“, kazao je Vuksanović.

On je naveo da, kao i prethodnih decenija, srpskom narodu u Crnoj Gori predstoji grčevita borba za očuvanje nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.

Ta borba, prema riječima Vuksanovića, najprije mora rezultirati uvođenjem srpskog jezika kao službenog u svim državnim institucijama u Crnoj Gori i afirmacijom Ustavom garantovane ravnopravnosti ćiriličnog pisma.

