Vodostaj Morače skoro 11 metara

Podgorica, (MINA) – Nivo rijeke Morače za deset sati povećao se preko četiri metra pa vodostaj sada iznosi skoro 11 metara.

Kako je objavljeno na sajtu Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vodostaj Morače u subotu u 19 sati iznosio je 605 centimetara (cm), da bi jutros u pet časova nivo rijeke iznosio 1.065 cm.

Najveća vrijednost izmjerena je sat vremena kasnije i iznosila je 1.085cm.

Meteorolozi za danas najavljuju umjereno do potpuno oblačno vrijeme uz kišu, pljuskove i grmljavinu.

