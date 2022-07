Vlada da preispita odluke

Podgorica, (MINA) – Savez slijepih Crne Gore ne slaže se sa sa odlukom Vlade da ukine Direktorat za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom, poručili su iz tog saveza i pozvali Vladu i Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava (MLJMP) da hitno preispitaju odluke.

Savez je pozvao Vladu i da hitno izmjeni Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, na način što će osim ostalih direktorata i službi, predvidjeti i Direktorat za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom, koji je do sada postojao u okviru MLJMP.

“Zatečeni i duboko razočarani ovakvim postupkom, inkluzivne i proevropske Vlade, upozoravamo i oštro protestujemo zbog prethodno navedenog”, kaže se u saopštenju.

Ukoliko se ukine Direktorat u okviru MLJMP, iz Saveza pitaju ko će u tom ključnom i za osobe s invaliditetom po mnogo čemu resornom ministarstvu pratiti inplementaciju nedavno usvojene Strategije za zaštitu od diskriminacije i promociju jednakosti osoba s invaliditetom.

“Ko li će se u skoroj budućnosti pobrinuti da Savjet za pitanja osoba s invaliditetom konačno profunkcioniše i počne raditi u interesu osoba s invaliditetom”, upitali su oni.

Kako su kazali iz Saveza, Savjet je Vladino radno tijelo i “na našu veliku žalost, ne funkcioniše već tri godine”.

U Savezu smatraju da je veoma interesantno i poražavajuće da se u usvojenom Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u MLJMP uopšte i ne pominju lica sa invaliditetom.

“A kamoli radna mjesta čiji djelokrug poslova predviđa bavljenje osoba s invaliditetom, ljudskim pravima i pitanjem invaliditeta, što je apsolutno neprihvatljivo i zbog čega moramo snažno reagovati”, dodaje se u saopštenju.

Kad je riječ o osobama s invaliditetom, Savez napominje da se radi o brojčano značajnoj populaciji građana (osoba s invaliditetom u Crnoj Gori ima oko 12 odsto), koje moraju biti adekvatno zastupljene na institucionalnoj ljestvici.

Oni su naveli da je to u skladu i sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, koja ima apsolutni primat u odnosu na unutrašnje propise.

“Naglašavamo i podsjećamo Vladu i resorno Ministarstvo da sa ljudskim pravima osoba s invaliditetom ne smiju manipulisati, već da iste moraju biti uvažene i zastupljene u istoj mjeri koliko i ostale manjine i grupacije građana u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Iz Saveza su pozvali Vladu i Ministarstvo da preispitaju odluke.

“Zahtijevamo samo jednak tretman i odnos, zasnovan na ljudskim pravima i nediskriminatornom postupanju i još jednom pozivamo Vladu i Ministarstvo da hitno preispitaju svoje odluke i buduće korake i svakako da ih usklade sa krunskim i ključnim pravnim dokumentom za osobe s invaliditetom, tj. sa odredbama Konvencije o pravima lica s invaliditetom”, zaključuje se u saopštenju.

