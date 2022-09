Vakcinalni punkt u Univerzitetskom centru neće raditi nedjeljom

Podgorica, (MINA) – Vakcinalni punkt u Univerzitetskom centru neće više raditi nedjeljom, saopštili su iz Doma zdravlja (DZ) Podgorica.

Iz te zdravstvene ustanove su kazali da će se vakcinacija protiv koronavirusa i dalje obavljati od ponedeljka do subote u dvije smjene od osam do 20 sati.

“Mole se građani da se pridržavaju trenutnih preporučenih mjera”, naveli su iz DZ Podgorica.

Oni su rekli da se građani, bez prethodnog zakazivanja, mogu vakcinisati raspoloživim vrstama vakcina proizvođača Sinofarm i Fajzer.

“Menadžment je takvu odluku donio zbog boljeg korišcenja ljudskih resursa za kvalitetniji dio esencijalne zdravstvene zaštite građana Glavnoga grada”, kaže se u saopštenju DZ Podgorica.

