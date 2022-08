UNHCR donirao komplete za prikupljanje biometrijskih podataka

Podgorica, (MINA) – Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR) donirala je Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) četiri kompleta za prikupljanje biometrijskih podataka, zbog ekspeditivnije registracije stranaca koji traže međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz MUP-a, resorni ministar Filip Adžić primio je danas šefa predstavništva UNHCR-a u Crnoj Gori Žan Iv Bušardija.

“Sastanak je bio prilika da Kancelarija UNHCR-a u Crnoj Gori uruči vrijednu donaciju MUP-u – četiri kompleta za prikupljanje biometrijskih podataka (fotografije, digitalizovan potpis i otiske prstiju), a u svrhu ekspeditivnije registracije stranaca koji traže međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Adžić i Bušardi rekli su da su zadovoljni povodom dosadašnje uspješne saradnje i da se nadaju da će ona biti nastavljena.

