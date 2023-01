Podgorica, (MINA) – Ukrajinski državljani se u Crnoj Gori osjećaju sigurno i prihvaćeno, poručeno je tokom razgovora crnogorskog ministra ljudskih i manjinskih prava Fatmira Đeke i ambasadora Ukrajine u Crnoj Gori Oleha Herasimenka.

Kako je saopšteno iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, na sastanku je poručeno da ratna dešavanja u Ukrajini i dalje izazivaju globalnu bezbjednosnu krizu i da je podrška prijateljskih zemalja više nego dobrodošla.

Đeka je kazao da Ukrajina istrajnom borbom uporno pokazuje važnost demokratije, iako su svi svjesni koja je cijena toga.

„Poštovanje ljudskih prava trebalo bi da je na listi prioriteta svake države i svakog naroda“, rekao je Đeka.

On je dodao da Ukrajinci ne brane samo svoju državu, već čitav sistem demokratskih vrijednosti zapadnog svijeta.

„Najmanje što možemo jeste da pomognemo u okviru svojih granica i mogućnosti“, kazao je Đeka.

On je, kako se navodi, izrazio spremnost za nastavak pružanja podrške Ukrajini, uključujući i kontekst produženja programa privremene zaštite za ukrajinske građane za ovu godinu.

Đeka je podsjetio na iskustvo Crne Gore kao multikulturne države u sferi zaštite i zbrinjavanja izbjeglica tokom nekoliko zadnjih decenija, ali i iskustvo u izgradnji građanskog, multietničkog društva kao temelja mira i sloge u državi.

Herasimenko je naglasio da je u tom smislu Crna Gora primjer za mnoge druge zemlje.

On je, kako je saopšteno, informisao Đeku o razvoju situacije u kontekstu otpora ruskoj oružanoj agresiji i o ratnim zločinima.

Herasimenko je zahvalio Đeki na prijemu i ukupnoj podršci Crne Gore u materijalnom, vojno-tehničkom smislu, ali prije svega na ljudskom odnosu prema državljanima Ukrajine koji su našli utočište u Crnoj Gori.

Kako je kazao, trenutno u Crnoj Gori boravi više nego 12 hiljada ukrajinskih državljana, dok ih je prije početka ruske agresije na Ukrajinu bilo oko dvije i po hiljade.

“Naši se državljani u Crnoj Gori osjećaju sigurno i prihvaćeno”, rekao je Herasimenko.

On, kako je rekao, očekuje da će Crna Gora nastaviti uspješno evropski integracioni put i da će prevazići aktuelne izazove koji je u tome sputavaju.

Iz Ministarstva su kazali da su Đeka i Herasimenko konstatovali da je od najvećeg značaja prekinuti dalje gubitke nevinih ljudskih života i obezbjediti poštovanje osnovnih ljudskih prava.

