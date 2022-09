Uhapšeno više osoba osumnjičenih da su radile za obavještajnu službu Rusije

Podgorica, (MINA) – Više crnogorskih državljana uhapšeno je jutros u Podgorici zbog sumnje da su radili za obavještajnu službu Rusije, pišu Vijesti.

Prema saznanjima Vijesti, akciju je vodila Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB), u čijoj je nadležnosti to krivično djelo, a sprovedena je po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Prema jednom izvoru, jedna od uhapšenih osoba je, prema podacima ANB-a, više od deceniju radila za rusku službu i dio je šire grupe čiji su članovi poznati ANB-u.

Navodno je u pitanju službenik državne administracije.

Isti izvori navodi da je današnja akcija tek početak aktivnosti na otkrivanju saradnika stranih obavještajnih službi.

Iz ANB-a nijesu odgovorili da li je tačno da je uhapšeno više osoba zbog sumnje za špijunažu.

U okviru akcije ANB-a, SDT-a i Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) izvršeni su pretresi na više lokacija u Podgorici i okolini tokom koji su, navodi izvor, pronađeni predmeti “od interesa za istragu”.

Drugi sagovornik Vijesti rekao je da je ta akcija dio međunarodne i da su među uhapšenima i neki ruski državljani.

Specijalni tužilac Vukas Radonjić kazao je da na zahtjev SDT-a, a po naredbi Višeg suda, policija pretresa stanove i druge prostorije više građana, zbog osnova sumnje da su učinjena krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i špijunaža.

