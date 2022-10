Uhapšene četiri osobe, podnijeto devet krivičnih prijava

Podgorica, (MINA) – U akciji Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za suzbijanje teških krivičnih djela, u saradnji sa Specijalnim državnim tužilaštvom (SDT), uhapšene su četiri osobe, a podnijeto je devet krivičnih prijava, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Sektora za borbu protiv kriminala to uradili sprovodeći aktivnosti na otkrivanju, rasvjetljavanju i dokazivanju teških krivičnih djela koja se dovode u vezu sa djelovanjem organizovanih kriminalnih grupa.

„R.Z. (40), M.V. (40) se terete za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i krivično djelo teško ubistvo putem podstrekavanja“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da se M.K. (38), M.J. (34), M.Č. (57), V.V. (57). I.B. (58), D.R. (43), S.J. (39) na teret stavlja krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

„U današnjoj koordiniranoj aktivnosti uhapšeni su M.Č., D.R., M.K. i M.J., dok se I.B. i V.V. nalaze u Upravi za izvršenje krivčnih sankcija, zbog drugih prethodno počinjenih krivičnih djela“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se R.Z. i S.J. nalaze u bjekstvu i da su za njima raspisane međunarodne potjernice, dok se M.V. nalazi se Turskoj, a on je uhapšen zbog učešća u izvršenju drugog krivičnog djela.

„U policijskim evidencijama sve procesuirane osobe evidentirane su kao pripadnici jedne organizovane krimalne grupe ili njima bliske osobe“, istakli su iz policije.

Iz policije su dodali da su, kako se osnovano sumnja, R.Z. i M.V. tokom 2020. godine formirali kriminalnu organizaciju, koja je za cilj imala vršenje teških krivičnih djela, radi sticanja nezakonite dobiti i moć.

“Pri čemu je djelovanje kriminalne organizacije planirano na neodređeno vrijeme uz primjenu tačno određenih pravila unutrašnje kontrole i discipline članova”, dodaje se u saopštenju.

Oni su naveli da su osumnjičeni M.K., M.J., M.Č., V.V., I.B., D.R. i S.J. kao članovi krimnalne organizacije prihvatili da izvršavaju naredbe i uputstva organizatora kriminalne organizacije, pri čemu su imali podijeljene zadatke i uloge.

“U cilju izvršenja krivičnih djela zbog kojih je kriminalna organizacija i formirana, organizatori R.Z. i M.V. su tokom maja 2020. godine, po prethodnom dogovoru, podstrekavali druge osumnjičene osobe da preduzmu aktivnosti na lišenju života lica J.J., pri čemu su sprovodili pripremene aktivnosti na lišenju života ovog lica, odnosno vršili njegovo osmatranje i praćenje”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, oni su prikupljali informacije o njegovom kretanju i boravku, obezbjeđivali sredstva namijenjena za izvršenje krivičnog djela i uništavanje tragova nakon izvršenja, obezbeđivali i skrivali oružje.

Iz policije su naveli da su oni i prikupljali informacije o policijskim službenicima na terenu što bi olakšalo izvršenje krivičnog djela i bjekstvo izvršilaca nakon izvršenja i skrivali neposredne izvršioce na prethodno pripremljenim lokacijama.

„Imajući u vidu sprovođenje pojačanih policijskih aktivnosti na području opštine Kotor u tom periodu, ova grupacija nije uspjela izvršiti planirano i pripremano krivično djelo na štetu J.J“, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da je policija danas, postupajući po naredbi Višeg suda u Podgorici, izvršila pretrese na više lokacija koje koriste osumnjičeni.

Tom prilikom je, kako su kazali iz policije, pronađeno i oduzeto osam automatskih puški raličitih modela, dva automatska pištolja Zastava M84 – Škorpion, četiri poluatomatska pištolja Glock model 17, šest komada trotskih metaka,velika količina municije različitog kalibra, 30 hiljada EUR, kao i druge stvari i predmeti.

„Oduzeto oružje, municija i druge predmeti biće vještačeni u Forenzičkom centru radi provjere mogućnosti dovođenja u vezu sa izvršenjem krivičnih djela na području Crne Gore ili inostranstva“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su dodali da će osobe uhapšene u današnjoj aktivnosti uz krivične prijave biti privedena Specijalnom državnom tužilaštvu na dalju nadležnost.

