Studenti da imaju ulogu u kreiranju i jačanju temelja Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Svaki student treba da ima ulogu u kreiranju i jačanju temelja razvijene, moderne i napredne Crne Gore, poručila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Đurović je čestitala 17. novembar, Međunarodni dan studenata, Studentskom parlamentu Univerziteta Crne Gore, kao i svim studentima, uz želju da naredni 17. novembar dočekaju mnogo zadovoljniji, u boljim uslovima i bez svakodnevnih briga koje ih udaljavaju od sticanja znanja.

“Na ovaj praznik znanja važno je ukazati na ulogu koju je obrazovanje imalo vjekovima i načina na koji je osvjetljavalo razvoj čovječanstva i doprinosilo izgradnji društva jednakosti, pravde, etičnosti i morala”, navodi se u čestitki Đurović.

Ona je kazala da je značaja obrazovanja bio svjestan i Erazmo Roterdamski, koji je rekao da najveća nada svake zemlje leži u primjerenom školovanju mladih.

Kako je kazala, 21. vijek zahtijeva pametne, slobodne i inovativne ljude, koji su sposobni da daju adekvatne i pravovremene odgovore na složene društvene situacije.

“U tom smislu, svaki student treba da ima svoju ulogu u kreiranju i jačanju temelja razvijene, moderne i napredne Crne Gore”, poručila je Đurović.

Đurović je navela da, nažalost, Crna Gora i dalje nije dostigla potreban nivo kvaliteta obrazovanja koji bi joj garantovao punu konkurentnost u evropskim i svjetskim okvirima, zbog čega je neophodno pojačati napore u pravcu što bržeg dostizanja potrebnih naučnih standarda.

Neophodno je, prema njenim riječima, kontinuirano povećanje ulaganja u oblast obrazovanja i to mora biti imperativ svake vlasti.

Ona je istakla da država ne smije dozvoliti da studenti nastave da mirno podnose sve ono što ih decenijama tišti.

“Njihov odnos prema društvenoj situaciji ogleda se u tome što napuštaju Crnu Goru, završavaju studije u inostranstvu, gdje pronalaze zaposlenje i ostaju da žive”, rekla je Đurović.

Đurović je ocijenila da se na taj način dolazi ne samo do depopulacije, već i do toga da država ostaje bez najboljih kadrova na kojima bi trebalo da se temelji njena budućnost.

“Zaustavljanje ovog negativnog trenda i motivisanje mladih ljudi da ostaju u Crnoj Gori, u kojoj će moći da grade svoj život i karijere, mora biti jedan od prioriteta donosilaca odluka”, navela je Đurović.

Kako je navela, uprkos svim problemima, studentima želi da budu vrijedni, intelektualno radoznali i spremni na sticanje novih vještina.

Đurović je istakla da se Crna Gora jedino podizanjem kvaliteta obrazovanja može mijenjati na bolje i da je ulaganje u mlade i znanje ujedno i najbolja investicija u budućnost.

“Skupština Crne Gore će, sa svoje strane, podržati svako zakonsko rješenje i inicijativu koji za cilj imaju unapređenje studentskog standarda i otvaranje perspektiva mladim akademskim građanima”, poručila je Đurović.

