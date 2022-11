Stanojeviću uručena nagrada Aleksandar Leso Ivanović

Podgorica, (MINA) – Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković uručio je pjesniku Zoranu Stanojeviću književnu nagradu Aleksandar Leso Ivanović.

Kako je saopšteno iz Prijestonice, Đurašković je kazao da je to priznanje sa jedne strane čast i pohvala stvaraocu i njegovom djelu.

“A sa druge strane i obaveza na izvrsnost i dostojnost imena jednog od najpoznatijih, ne samo cetinjskih i crnogorskih, već i evropskih pjesnika 20. vijeka”, dodao je on.

Stanojević je zahvalio na dodijeljenom priznanju i čestitao na ideji i realizaciji podizanja spomenika Aleksandru Lesu Ivanoviću, jer, kako je naveo, Cetinje nije samo revolucionarni grad, već kulturna prijestonica Crne Gore.

Predsjednik žirija, akademik Sreten Vujović obrazložući odluku rekao je da je sasvim izvjesno Stanojević već zavrijedio svoje mjesto u crnogorskoj poetskoj galaksiji, punoj znakovitosti u kojoj stanuje naša nacionalna duhovnost, u najširem poimanju te riječi.

Osim Vujovića, u žiriju bili su i profesorica književnosti Ksenija Janković i sekretar Sekretarijata za kulturu Željko Vušurović.

