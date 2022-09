Škola političkih studija u Kolašinu

Podgorica, (MINA) –Škola političkih studija, jubilarna 20. po redu, počeće sjutra modulom koji će biti organizovan u Kolašinu.

Tema modula će biti „Crnogorske različitosti – breme ili prednost“.

Događaj će otvoriti Ombudsman Siniša Bjeković, ambasador Njemačke u Crnoj Gori Peter Felten i programski direktor Građanske alijanse (GA) Milan Radović.

Polaznici te škole biće potpredsjednik Socijaldemokratske partije Adis Balota, ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović, ministar bez portfelja Adrijan Vuksanović, predsjednik Savjeta Agencije za elektronske medije Branko Bošković, poslanici Demokratske partije socijalista Daliborka Pejović i Demokrata Danilo Šaranović.

Polaznici škole biće i direktorica Centra za romske inicijative Fana Delija, ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka, Filip Lazović iz Unije poslodavaca, urednica spoljopolitičke redakcije RTCG Jelena Otašević, poslanica Pokreta za promjene Jovanka Bogava, predsjednik opštine Šavnik Jugoslav Jakić.

Školu će pohađati i ministarka kulture i medija Maša Vlaović, pravni savjetnik GA Miloš Mitrić, poslanica Socijalističke narodne partije Mira Paunović, predsjednik opštine Plav Nihad Canović, poslanica URA-e Suada Zoronjić, predsjednik opštine Mojkovac Vesko Delić, poslanica DPS Vesna Pavićević i rektor Univerziteta Crne Gore Vladimir Božović.

