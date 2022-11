Sjutra protest građana ispred Skupštine

Podgorica, (MINA) – Protest građana pod sloganom Ima nas biće održan sjutra ispred zgrade Skupštine Crne Gore.

Iz Foruma slobodnih građana Luča kazali su da je grubo protivustavno djelovanje bivše-nove većine u Skupštini dovelo do bližeg povezivanja evropskih i građanskih snaga, predstavnika civilnog sektora i građanskih aktivista.

“Odlučni smo da jasno istupimo kao nosioci aktivnosti koji okupljaju sve koji svojoj državi žele dobro”, navodi se u najavi protesta.

Iz Foruma Luča su istakli da niko više nema pravo da ćuti i ostane nijem na ustavnu, ekonomsku i socijalnu anarhiju u Crnoj Gori.

“Pozivamo sve pojedince, grupe građana, udruženja i političke subjekte da iskažu svoj stav i da se uključe u zajedničko vaninstitucionalno i institucionalno djelovanje”, poručili su iz Foruma Luča.

Oni su kazali da u Skupštini ne postoji vrijednosna većina koja vjeruje i bori se za evropsku budućnost Crne Gore, a da pravno nasilje iskazano kroz ignorisanje potpuno jasnih ustavnih normi, uzrokuje pravnu nesigurnost građana i društva u cjelini.

“Duboka društvena podijeljenost i ekonomska neizvjesnost jedino su što je aktuelna parlamentarna većina prouzrokovala. Pokazalo se da njihovo zlonamjerno djelovanje neminovno dovodi i do socijalnog, ekonomskog i institucionalnog haosa”, naveli su oni.

Iz Foruma Luča su saopštili da je javno okupljanje prijavljeno i da su jasno definisani program i ciljevi.

“Oni se ogledaju u izražavanju protesta povodom urušavanja Ustavom utvrđenih normi, jasno istaknutim zahtjevom za sprovođenjem prijevremenih parlamentarnih izbora kao i povlačenjem iz procedure prijedloga Zakona o predsjedniku”, zaključuje se u najavi.

Na sjutrašnji protest pozvali su i iz Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije i Socijaldemokrata Crne Gore.

