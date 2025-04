Rasvijetljeno teško ubistvo u pokušaju u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti lišili su slobode D.M.(35) zbog sumnje da je izvršio krivična djela teško ubistvo u pokušaju na štetu dvije osobe i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Iz Uprave policije saopšteno je da je D.M. kako se sumnja, 19. aprila u tri sata i 40 minuta na raskrsnici ulica Marka Miljanova i Bulevara Ivana Crnojevića, oštećenima, kada su izašli iz jednog ugostiteljskog objekta, blokirao put svojim vozilom.

“Nakon što su oštećeni izašli iz svog vozila D.M. je ka njima ispalio više hitaca od kojih su oštećeni zadobili povrede u predjelu nogu, nakon čega se udaljio sa lica mjesta”, kaže se u saoopštenju

Navodi se da je preduzimajući kriminalističke i policijsko-tužilačke mjere i radnje u kratkom roku identifikovan D.M, koji je dobrovoljno pristupio prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, nakon čega je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio navedena krivična djela.

