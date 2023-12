Radović: Na Cetinju potvrđen prvi slučaj velikog kašlja

Podgorica, (MINA) – Na Cetinju je registrovan prvi slučaj zarazne bolesti velikog kašlja, kazao je direktor cetinjskog Doma zdravlja Marko Radović.

On je za Cetinjski list rekao da je u posljednjih sedam dana pogoršana epidemiološka situacija vezano za infekciju Bordetellom pertussis, kako na teritoriji Crne Gore, tako i u cijelom regionu, a ni Cetinje nije izuzeto od toga.

“Trenutno imamo jedan laboratorijski potvrđen slučaj na Cetinju. Sve ovo nam govori da su vakcine žrtva sopstvenog uspjeha, zbog pada obuhvata imunizacije prethodnih nekoliko godina. Za očekivati je bilo da nam se ovako nešto desi – kazao je Radović.

Kako je rekao, sa bolešću sa kojom su se nekad susrijetali naši djedovi i babe, danas se nažalost susrijeću naša djeca.

Radović je istakao da su u dječjem dispanzeru ove nedjelje imali dodatne imunizacione aktivnosti.

“Dato je preko 30 petovalentnih i šestovalentnih vakcina sa komponentom protiv velikog kašlja. Ohrabruje činjenica da najraniji uzrast, do dvije godine koji je ujedno i najranijiviji, ima visoke procente obuhvata sa tri doze”, rekao je Radović.

On je kazao da je preporuka Instituta za javno zdravlje da obuhvat bude između 92 i 94 odsto.

“Problem predstavljaju djeca starijeg uzrasta koja su preskočila neku od predviđenih doza, i baš zbog toga je najviše oboljelih uzrasta od 11 do 15 godina, kazao je Radović.

Kako je rekao, s obzirom na to da je u jeku sezona respiratornih infekcija, svaki kašalj duži od dvije nedjelje koji je praćen napadima sa zacenjivanjem, povraćanjem bez nekog drugog razloga i sa osjećajem subjektivnog nedostatka vazduha, može pobuditi sumnju na Pertuzis.

Radović je naveo da je preporuka da sva djeca koja su propuštila neku dozu sa komponentom Pertuzisa, vakcinu prime bez odlaganja.

On je istakao da će dječiji dispanzer i dalje biti dostupan za sve zainteresovane roditelje, svakog dana u jutarnjoj smjeni.

“Roditelji koji treba da vakcinišu svoju djecu mogu da se jave doktorki Mirjani Iličkovići i Danici Otašević, a za provjeru vakcinalnog statusa mogu se informisati na brojeve: 067 096 088 i 041 231 464”, rekao je Radović.

On je naveo da se vakcinacijom najmlađih štite trudnice, hronični bolesnici i stariji od 65 godina za koje trenutno ne postoji adekvatna imunoprofilaxa.

Radović je poručio da je važno održavanje mjera lične higijene – dezinfekcija ruku, fizička distanca i obavezno nošenje maske u svim zdravstvenim ustanovama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS