Radnici imaju pravo na zdravo i bezbjedno radno mjesto

Podgorica, (MINA) – U interesu cijelog društva je da se ostvari najviši stepen zaštite na radu i nužno je da Vlada i poslodavci to prepoznaju i djeluju preventivno, poručio je predsjednik Saveza sindikata (SSCG) Duško Zarubica.

On je, na regionalnom sindikalnom forumu posvećenom razmjeni iskustava i informacija o zdravlju i zaštiti na radu, koji je održan u Baru, kazao da su zaštita i zdravlje na radu permanentni prioriteti kojima se Sindikat bavi.

Kako je saopšteno iz SSCG, Zarubica je rekao da je nemoguće govoriti o dostojanstvenom radu i životu ukoliko je bezbjednost na radu niska, a radna sredina nezdrava i nebezbjedna.

On je istakao da niko ne može rizikovati život zarađujući za njega.

“Zaključio je da je u interesu cijelog društva, a ne samo Sindikata, da se ostvari najviši stepen zaštite na radu”, navodi se u saopštenju.

Zarubica je poručio da je nužno da Vlada i poslodavci to prepoznaju i djeluju preventivno, čime bi, u boljim uslovima rada, imali manji broj povreda i izgubljenih života.

Predstavnica Unije slobodnih sindikata (USSCG) Sandra Obradović ocijenila je da Crna Gora ima dobru legislativu koja reguliše zdravlje i zaštitu na radu, ali da nedostaje edukacija i primjena u praksi.

“Ta oblast je dosta široka i koliko god učili, čini se da smo uvijek na početku”, kazala je Obradović.

Ona je poručila da je neophodno da svi doprinesu i da se primjenjuju zakonska rješenja, kako bi bile izbjegnute neželjene posljedice.

“Sindikatima u Crnoj Gori je veoma teško da razgovaraju sa predstavnicima vlasti jer je politička situacija nestabilna zato što se često mijenjaju vlade”, rekla je Obradović.

Viši istraživač u Evropskom sindikalnom institutu i rukovodilac Odsjeka zaštite na radu, Viktor Kempa, govorio je o aktuelnim trendovima u zdravlju i zaštiti na radu na Balkanu.

On je kazao da je regionalni forum formiran prije deset godina sa ciljem da se zemlje sa Balkana, kandidati za ulazak u Evropsku uniju (EU), pripreme za to jer će sindikati nakon integracija biti članovi različitih institucija.

“Moramo se udruživati, sarađivati kao na ovom forumu, koristiti sve alate EU, to su kvalitetni načini da unaprijedimo zdravlje i zaštitu na radu”, naveo je Kempa.

On je poručio da se mora učiniti sve da nema povreda na radu ni fatalnih posljedica.

Andreas Stoimenidis iz Grčke istakao je ogroman značaj koncepta “Vizija nula”, čiji je cilj da se ne dešavaju povrede na radu.

On je poručio da je ključno da se sindikati udružuju i bore za veći boljitak radnika.

“Sve alate EU moramo iskoristiti, a posebno moramo sarađivati, pa su zato ovakvi skupovi dobrodošli”, naveo je Stoimenidis.

On je pojasnio da je “Vizija nula” program koji je prihvatila EU, a njime je definisano da se stvaraju uslovi da se do 2030. na poslu ne dešavaju povrede ni fatalni ishodi.

Athanasios Papandreo iz Grčke naglasio je važnost prorgama “Vizija nula” i kazao da svako ima pravo na zdravo i sigurno radno mjesto.

Milan Petkovski iz Sjeverne Makedonije kazao je da zemljama Balkana treba program “Vizija nula”, ali da nije siguran jesu li spremne da ga primijene.

“Bezbjednost na radu nam nije dobra i daleko je od one koju želimo. Svi smo transponovali odgovarajuću direktivu, sada treba da je pretočimo u nacionalno zakonodvstvo”, poručio je Petkovski.

Kako je istakao, obaveza poslodavca je da kreira zdravo radno mjesto.

Vladimir Krsmanović iz Crne Gore smatra da je neophodno u škole uvesti predmet zaštite i zdravlja na radu.

Korneliu Konstantinoaia iz Rumunije govorio je, drugog dana foruma, o novim opasnosti u vezi sa radom u post-kovid eri.

On je rekao da je kovid donio novi rizik i nesigurnost osoba.

Indirektni rizici su, kako je kazao Konstantinoaia, izolacija, preopterećenost i loša organizacija rada.

“Drugi izazov je digitalizacija, koja je prepoznata kao rješenje u vezi sa radnom snagom. I u Rumuniji ne postoji odgovornost poslodavaca za status zdravlja zaposlenih, čak se situacija na tom planu ne popravlja”, naveo je Konstantinoaia.

Ognyan Atanasov iz Bugarske kazao je da je u toj državi zakonodavstvo usklađeno, dobri su propisi, ali da je imlementacija loša.

Iz SSCG je saopšteno da su Forum organizovali Sektori za međunarodnu saradnju sindikalnih konfederacija Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Bugarske i Grčke, koji su segment Evropskog sindikalnog instituta.

“Cilj foruma je da se osnaže sindikati u borbi za bolje radne uslove i zdravlje i zaštitu na radu zaposlenih putem razmjene informacija o sindikalnim aktivnostima iz oblasti ZZNR”, kaže se u saopštenju.

