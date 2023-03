Prijetnje CEMI-ju upućene iz države regiona, u toku identifikacija počinioca

Podgorica, (MINA) – Prijetnje nevladinoj organizaciji (NVO) Centar za istraživanje i monitoring (CeMI) upućena je iz države regiona i u toku su aktivosti na identifikaciji osobe koja je poslala prijeteći mejl, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi u saopštenju, pripadnici Uprave policije u saradnji sa međunarodnim partnerima preduzimaju intenzivne mjere i radnje na identifikaciji osobe koja je juče putem službene mejl adrese uputila ozbiljne prijetnje NVO CEMI.

“Pripadnici policije zaduženi za borbu protiv visokotehnološkog kriminala su došli do podatka koji ukazuje da je prijetnja upućena iz jedne zemlje regiona i u saradnji sa službama te države su u toku aktivnosti na identifikaciji osobe koja je poslala prijeteći mejl”, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave policiji naveli su da je Odjeljenju bezbjednosti Podgorica u petak zaposlena u NVO CEMI prijavila da im je na službenu mejl adresu stigla poruka prijeteće sadržine.

Kako se dodaje, o svemu je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji se izjasnio da se u navedenom događaju stiču elementi krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti i naložio dalje preduzimanje aktivnosti na identifikaciji počinioca krivičnog djela.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS