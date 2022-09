Preminuo Miodrag Vuković

Podgorica, (MINA) – Dugogodišnji funkcioner i poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Miodrag Vuković preminuo je u 68. godini.

Vuković je u nekoliko saziva bio poslanik, a bio je predsjednik više skupštinskih Odbora.

On je bio i potpredsjednik Vlade Crne Gore od 1996. do 1998. godine.

Vuković je bio i savjetnik predsjednika Crne Gore za ustavni sistem od 1998. do 2002. godine.

On je bio dekan Pravnog fakulteta „Univerziteta Mediteran“, od oktobra 2014. godine.

Vuković će biti sahranjen sjutra u Podgorici na gradskom groblju Čepurci.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS