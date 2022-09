Pregledi se najduže čekaju na endokrinologiji i reumatologiji

Podgorica, (MINA) – U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) najduže se čeka specijalistički pregled na endokrinologiji i reumatologiji, a na trećem mjestu je radiologija, kazala je direktorica te zdravstvene ustanove Ljiljana Radulović.

Ona je, u Bojama jutra na Televiziji Vijesti, rekla da se krajem svakog mjeseca puste dopunske ambulante i otvori preko 25 popodnevnih ambulanti.

“Kada to pomnožimo sa brojem pregleda, to je jedan ogroman broj koji bude zakazan za sedam dana. Do dva mjeseca čekanja na specijalistički pregled kod hladnih pacijenata ne predstavlja po zakonu listu čekanja”, objasnila je Radulović.

Radulović je istakla da je i dalje problem nedolazak pacijenata na zakazane termine.

“Postoji priličan nemar kada treba da se otkaže pregled”, dodala je Radulović, prenosi portal Vijesti.

Kako je kazala, dva skenera pokriva servisni ugovor, i to do određene starosti.

“Jedan je izašao iz mogućnosti servisnog ugovora i on može da se popravi samo ako u slučaju kvara pozovemo distributera koji jedini smije da servisira”, dodala je Radulović.

Radulović je navela da je, da bi se to uradilo, potrebno objaviti potrebu za servisiranjem na sajtu javnih nabavki, a to nije moguće za sad jer on ne funkcioniše.

Ona je dodala da je firma ustanovila o kakvom kvaru se radi, ali da ne može da započne servisiranje.

KCCG završava i tender za nabavku nove angiosale i skenera, za koji se nada da će do kraja godine biti realizovan i, prema riječima Radulović, ta vrsta tehničkog pojačanja je baš važna za funkcionisanje KCCG.

Ona je navela da se brojni pacijenti javljaju da pitaju kada će se nabaviti određeni lijek, ali KCCG se ne bavi nabavkom ljekova, pa je zamolila pacijente da pitanja postave Montefarmu.

“U KCCG ne nedostaju esencijalni ljekovi, a to je najbitnije. Imamo ljekove koji nam trebaju za životno ugrožavajuća stanja imamo. Oni se isporučuju u tranžama koje su manjeg broja, u manjoj količini nego ranije, ali nam ne nedostaju”, istakla je Radulović.

Radulović je navela da su najveći nedostaci na B listi ljekova.

“To su skupi ljekovi, citostatska terapija, hemoterapija, biološka terapija. Postoje periodi kada imamo smanjenu količinu isporuke, pa odlažemo početak terapije. Odlaganje od pet do 10 dana te vrste terapije ne označava ništa strašno”, poručila je Radulović.

