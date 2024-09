Požar u barskom naselju Sokolana

Bar, (MINA) – U barskom naselju Sololana danas je izbio veliki požar.

Kako prenosi Primorski portal, požar je izbio oko 15 sati.

Navodi se da gori dio naselja sa privremenim objektima, a stanovnici naselja kazali su da je požar na 50 metara od kuća tvrde gradnje.

Ekipe Službe zaštite i spašavanja su na terenu.

