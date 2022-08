Poslanici da uvaže zahtjeve pretočene kroz amandman

Podgorica, (MINA) – Odbor „Za spas Zete“ sa mjesta blokade saobraćajnice na toj teritoriji apelovao je na poslanike Skupštine da uvaže njihove zahtjeve pretočene kroz amandman koji govori o teritoriji Zete.

Odbor „Za spas Zete“ blokirao je danas saobraćajnice shodno dešavanjima u Skupštini, gdje je na dnevnom redu predlog izmjena zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i Glavnog grada. Tim izmjenama predviđeno je osnivanje Zete kao samostalne opštine.

Oni su pozvali poslanike i da im se pridruže na blokadi na Cijevni, nakon što završe skupštinsko zasijedanje, kako bi se direktno obratili okupljenim građanima, i u isto vrijeme, kako su dodali, čuli glas svog naroda.

Iz Odbora su ranije danas kazali da se nadaju da će njihov glas biti uvažen i kroz najavljeno amandmansko djelovanje koje obuhvata naselja buduće opštine Zeta, prethodno definisana u Deklaraciji za zaštitu interesa Zete.

“Iako se zakonski, kompletan proces konačnog razgraničenja opštine sprovodi tek nakon što nova opština reguliše svoj status, smatramo da najavljeno amandmansko djelovanje u priličnoj mjeri popravlja početnu poziciju buduće opštine Zeta u tom procesu, i predstavlja dobru osnovu za naša dalja zajednička djelovanja”, kaže se u saopštenju.

