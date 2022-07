Podrška u uvođenju dodatnih elektronskih servisa

Podgorica, (MINA) – UNDP je spreman da podrži Ministarstvo prosvjete i u uvođenju dodatnih elektronskih servisa, kazala je predstavnica UNDP-a Danijela Gašparikova, dodajući da je u planu uvođenje elektronskih servisa za upis na privatne fakultete, studentske domove i privatne vrtiće.

Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, resorni ministar Miomir Vojinović susreo se sa Gašparikovom, sa kojom je razgovarao o saradnji na polju obrazovanja.

Navodi se da je Gašparikova u oblasti obrazovanja istakla važnost koordinacije između Ministarstva i programskih inicijativa koje UNDP implementira u zemlji.

Podsjetila je da je UNDP već podržao kreiranje e-usluga za upis u vrtiće, osnovne škole i državni Univerzitet, čime je upisna procedura značajno olakšana.

“Dodajući da je u planu i uvođenje novih elektronskih servisa za upis na privatne fakuktete, u studentske domove kao i elektronski upis za privatne vrtiće”, kaže se u saopštenju.

UNDP je, kako je istakla Gašparikova, spreman da podrži Ministarstvo i u uvođenju dodatnih elektronskih servisa.

Vojinović je kazao da su svi napori UNDP-a na unapređenju sistema obrazovanja, dovoljna preporuka za nastavak saradnje, koju su, kako se navodi, sagovornici ocijenili odličnom.

Navodi se da je na sastanku bilo riječi i o prioritetima Ministarstva u narednom periodu u sektoru obrazovanja.

“Vojinović je ponovio da je će u ovom mandatu, obzirom na nadležnost Ministarstva, sistemu obrazovanja biti posvećena veća pažnja, kroz nastavak rada na ključnim zakonima i programu za sistem obrazovanja”, navodi se usaopštenju.

Vojinović je, kako se dodaje, upoznao Gašparikovu sa prioritetima rada Ministarstva, među kojima je i poboljšanje statusa prosvjetnih radnika, dodajući da će se na pronalaženju rješenja za to raditi sa strukovnim Sindikatom prosvjete.

On je dodao da je u fokusu Ministarstva i dualno obrazovanje i unapređenje tog započetog projekta.

Govoreći o aktuelnim projektima koji su u fokusu rada Ministarstva, Vojinović je, kako se navodi, istakao eko-škole, napominjući da Crna Gora kao ekološka država ima obavezu da se tome posebno posveti.

“Vojinović je naglasio da stručna podrška međunarodnih partnera kao što je UNDP, na našem evropskom putu i u ispunjavanju Agende 2030, mnogo znači”, kaže se u saopštenju.

Načelnik Direkcije za programiranje i implementaciju fondova Evropske unije Marko Vukašinović rekao je da je projekat eko-škola u dobroj poziciji, da su predavači prošli predviđene obuke i da se nastavlja sa implementacijom projekta, za koji je i UNDP veoma zainteresovan da nastavi da pruža podršku.

Iz Ministarstva su kazali da su Vojinović i Gašparikova razmijenili mišljenja i o većem učešću djevojčica i žena u profesijama u oblasti “STEM” – nauka, tehnologjia, inženjerstvo i matematika.

Gašparikova je, kako se dodaje, ponudila podršku u reformama koje se tiču tih oblasti.

