Podgorica, (MINA) – Pljevlja, konkretnom valorizacijom mnogih potencijala, imaju šansu da ponovo budu grad u koji se dolazi, a ne grad iz kojeg se ide, kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave (MJU), Dukaj je, u čestitki lokalnim rukovodstvu, kazao da je uvjeren da rukovodni tim prepoznaje izazove, ali i vrijednosti zajedništva i poštovanja različitosti koje se u gradu pod Ljubinjom gaje vjekovima.

“Tradicija suživota, druženja uz sevdalinku i razvijena svijest o drugome i drukčijem su vrijednosti kojima se Pljevlja mogu ponositi. Vodilja su pregnuća ka zajedničkim ciljevima – unapređenje administrativnih i ljudskih resursa, u pravcu boljeg kvaliteta života građana i građanki Pljevalja”, naveo je on.

Prema riječima Dukaja, razvoj industrijskih i drugih potencijala uz očuvanje prirodne sredine, garancija su ekonomskog prosperiteta, ne samo Pljevalja, nego i Crne Gore.

“Konkretnom valorizacijom mnogih potencijala, Pljevlja imaju šansu da ponovo budu grad u koji se dolazi, a ne grad iz kojeg se ide”, smatra Dukaj.

On je kazao da MJU nastavlja sa podrškom Pljevljima u oblasti reforme javne uprave sa fokusom na unapređenje pružanja usluga građanima.

“Sa jasnim uvjerenjem da će Pljevlja nastaviti svoj razvoj u kontinuitetu, još jednom vam čestitam Dan opštine”, zaključio je Dukaj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS