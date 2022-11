Ograničeni napredak u oblasti životne sredine i klimatskih promjena

Podgorica, (MINA) – Države regiona postigle su ograničen ili nikakav napredak u usklađivanju i implementaciji ekoloških politika Evropske unije (EU), pokazuje Izvještaj Evropske komisije (EK) o napretku u pristupanju država Zapadnog Balkana i Turske.

To su kazali iz Koalicije 27 navodeći da postojeće politike i nivoi ulaganja nijesu bili efikasni u rješavanju nagomilanih problema u životnoj sredini, koji direktno utiču na kvalitet života građana.

“Energetska tranzicija, dekarbonizacija i prelazak sa uglja veoma su spori i nedostaje prijeko potreban međusektorski angažman i posvećenost”, kaže se u saopštenju.

Kako su kazali iz Koalicije 27, zagađenje vazduha izazvalo je ozbiljnu zabrinutost kod građana, ali ga vlade ne shvataju ozbiljno i uglavnom ignorišu sprovođenje mjera za smanjenje zagađenja.

Oni su naveli da koristi koje pružaju prirodni ekosistemi nijesu prepoznate niti integrisane u razvojne politike.

“Umjesto toga, mnoga vrijedna prirodna staništa, uključujući rijeke, su veoma ugrožena i uticaj različitih strateških investicija u njih zahtijeva pomno ispitivanje”, dodaje se u saopštenju.

Iz Koalicije 27 podsjetili su da su 2020. države Zapadnog Balkana potpisale Sofijsku deklaraciju i pokrenule Zelenu agendu za Zapadni Balkan kao glavni mehanizam za podsticanje poboljšanja životne sredine u regionu.

Dvije godine kasnije, kako se dodaje, još uvijek nema opipljivih pozitivnih efekata Zelene agende.

Goran Sekulić iz Svjetske organizacije za zaštitu prirode, rekao je da se može djelimično složiti da je potrebno više vremena da se takav mehanizam pokrene.

“Ali smo takođe obeshrabreni nedostatkom vlasništva, transparentnosti i učešća relevantnih aktera iz različitih sektora, uključujući civilni sektor”, dodao je on.

Sekulić je rekao da efikasno sprovođenje Zelene agende i efikasno rješavanje složenih ekoloških izazova zahtijeva mnogo više saradnje na nacionalnom nivou između različitih sektora, kao i između vlada na regionalnom nivou.

Iz Koalicije 27 naveli su da je prošle godine šest nacionalnih platformi civilnog društva sa Zapadnog Balkana osnovalo Regionalnu mrežu za životnu sredinu 27, sa fokusom na pristupanje EU u sektoru životne sredine i klimatskih promjena.

Ispred Koalicije 27, Azra Vuković, pozvala je vlade Zapadnog Balkana da pooštre saradnju u oblasti životne sredine jer su mnogi ekološki problemi sa kojima se suočavamo regionalni problemi.

“Takođe pozivamo vlade da povećaju transparentnost u razvoju i sprovođenju politike i omoguće efektivno učešće sektora civilnog društva”, dodaje se u saopštenju.

Ona je navela da su kao mreža spremni da aktivno sarađuju i doprinosimo procesu pristupanja EU kako na nacionalnom tako i na regionalnom nivou.

“I da pomognemo u razvoju mehanizama koji će omogućiti efektivno uključivanje organizacija civilnog društva u planiranje i implementaciju Zelene agende”, dodala je Vuković.

Regionalna mreža za životnu sredinu 27 okuplja šest platformi civilnog društva iz država Zapadnog Balkana: Albanije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Koalicije, Kosova, Srbije i Crne Gore.

