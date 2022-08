Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je neophodan centar za djecu sa smetnjama u razvoju na nivou države, koji može zadovoljiti mnogo više potreba nego postojeći kapaciteti, saopšteno je na sastanku premijera Dritana Abazovića sa Predragom Perakom, osnivačem nevladine organizacije (NVO) Plava planeta.

Kako je saopšteno iz Vlade, Perak je ukazao na niz problema sa kojima se suočavaju djeca sa smetnjama u razvoju, njihovi roditelji i staratelji, sa nedostatkom adekvatnog prostora za boravak djece i neophodne prateće opreme.

“Perak je istakao problem sa premalom naknadom za tuđu njegu i socijalna davanja i naglasio potrebu da ona budu uvećana, kako bi roditelji i staratelji mogli obezbijediti adekvatno liječenje i život djece sa smetnjama u razvoju”, kaže se u saopštenju.

Abazović je, kako se navodi, istakao da će ta pitanja aktuelizovati na narednoj sjednici Vlade, kako bi se pronašlo rješenje za smještaj djece, ali i uvećanja naknada na jesen.

On je kazao da će, uoči najavljenog rebalansa budžeta, obaviti široke konsultacije sa ministrima i predstavnicima drugih NVO koje se bave tom problematikom, kako bi se na najbolji način odgovorilo izazovima po pitanju te teme.

“Abazović i Perak su se saglasili o neophodnosti postojanja centra na nivou države koji može zadovoljiti potrebe mnogo više nego što postojeći kapaciteti pružaju za djecu sa smetnjama u razvoju, kako roditelji i staratelji ne bi morali zdravstvenu zaštitu dominantno tražiti u drugim državama”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su naveli da je sastanak uslijedio nakon što je Perak, stric i staratelj dječaka sa autizmom, protestovao ispred Kliničkog centra Crne Gore tokom Abazovićeve posjete toj instituciji u ponedjeljak, tražeći od države bolje socijalne uslove i zdravstvenu zaštitu za djecu sa posebnim potrebama.

