Udruženje pravnika: Nastavlja se institucionalna agonija

Podgorica, (MINA) – Institucionalna agonija nastavlja se sa nesagledivim posljedicama za crnogorski pravosudni sistem i vladavinu prava, saopštili su iz Udruženja pravnika.

Kako se navodi u saopštenju, Udruženje pravnika je sa posebnom pažnjom ispratilo glasanje za članove Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.

“Sa zabrinutošću konstatujemo, da se već duže trajuća, institucionalna agonija nastavlja sa nesagledivim posljedicama za crnogorski pravosudni sistem i vladavinu prava”, poručili su iz Udruženja pravnika.

Oni su naveli da posebno brine i do kraja obeshrabruje činjenica da je Vučinić na prvom glasanju imao potrebnih 49 glasova za izbor, da bi dio poslanika koji su mu ranije dali povjerenje sada glasalo protiv.

Iz Udruženja pravnika naveli su da se time, ne samo nastavlja institucionalna kriza jedne grane vlasti, već i šalje vrlo opasna poruka javnosti.

“Da lični kredibilitet, profesionalni autoritet i izuzetna karijera i biografija poput one koju ima prvi crnogorski sudija u Evropskom sudu za ljudska i redovni profesor Univerziteta Crne Gore prava ne znači ništa pred dnevno-političkom logikom, koja očito dominira u političkoj sferi koja ima moć odlučivanja”, dodaje se u saopštenju.

Iz Udruženja pravnika rekli su da se sada ozbiljno postavlja pitanje ko je od stvarno uglednih i istaknutih pravnika spreman da se kandiduje na narednom konkursu i šta se može očekivati od trenutno trajućeg postupka izbora za četvoro sudija za Ustavni sud.

